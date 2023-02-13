NBA／費城職業球隊連3亞 哈登祝賀馬霍姆斯遭球迷嗆

堪薩斯酋長隊27歲超級四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）在今天超級盃最後一節短短6分鐘內，連續兩次傳球達陣，就此改變球隊命運；馬霍姆斯最終率領酋長以38：35逆轉奪冠，自2020年之後再度登頂，他也贏得生涯第2座MVP。

對費城球迷來說，這又是一次心碎時刻。因為在去年11月初的美國足球大聯盟MLS的冠軍戰和美國職棒大聯盟MLB的世界大賽中，費城聯在12碼PK落敗，費城人隊則是6戰不敵太空人隊，如今加上費城老鷹隊，費城在這3項職業運動中已經連吞「3亞」。

Mahomes no where near done that’s the scary part! Good game. — James Harden (@JHarden13) February 13, 2023

而對費城球迷又一額外打擊的，卻是費城76人隊球星哈登（James Harden）的發文。哈登在酋長隊封王之後，第一時間祝賀了馬霍姆斯，結果引來費城粉絲的砲轟

有球迷直言，你不應該在這個時間點發這個文；也有人不滿地說，我僅代表費城球迷表示，我們會在下一場比賽噓爆你；還有人說，早知道我們就把你拿去換溜馬隊的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）。

另外值得一提的是，哈登先前也跑去觀看費城老鷹與舊金山49人隊的NFL國聯冠軍賽，而他所支持的球隊也是老鷹對手49人。

當棒球、足球、美式足球紛紛在最終冠軍戰飲恨，費城球迷現階段只能把希望寄託在76人身上。

76人到目前為止以36勝19敗暫居東區第3，領先騎士1場勝差，落後塞爾蒂克4場勝差，也落後公鹿2.5場勝差；按照季中交易後戰力評估，76人和上述兩隊被視為東區獨走的一個領先集團，有望衝擊東區冠軍。

至於是要終結隊史冠軍荒，還是苦嚐連4亞的惡夢，就看安比德（Joel Embiid）與哈登能否帶領球隊殺出重圍了。