NBA／費城職業球隊連3亞 哈登祝賀馬霍姆斯遭球迷嗆

堪薩斯酋長隊27歲超級四分衛馬霍姆斯(Patrick Mahomes)在今天超級盃最後一節短短6分鐘內,連續兩次傳球達陣,就此改變球隊命運;馬霍姆斯最終率領酋長以38:35逆轉奪冠,自2020年之後再度登頂,他也贏得生涯第2座MVP。

對費城球迷來說,這又是一次心碎時刻。因為在去年11月初的美國足球大聯盟MLS的冠軍戰和美國職棒大聯盟MLB的世界大賽中,費城聯在12碼PK落敗,費城人隊則是6戰不敵太空人隊,如今加上費城老鷹隊,費城在這3項職業運動中已經連吞「3亞」。

Mahomes no where near done that’s the scary part! Good game.