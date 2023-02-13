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NFL／明年超級盃賭盤又看好酋長 費城職業隊爭霸3連敗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
酋長隊奪超級盃冠軍。 法新社
酋長隊奪超級盃冠軍。 法新社

堪薩斯酋長隊今天在NFL美式足球超級盃上演逆轉秀，以38：35扳倒費城老鷹隊，隊史第3次稱霸，27歲四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）獲選MVP，比賽才剛落幕，最新賭盤看好酋長明年再度奪下超級盃。

酋長隊踢完前3節以21：27落後，霍姆斯最後一節6分鐘內兩度傳球達陣，改變球隊命運，被美國媒體喻為「戲劇性的逆轉勝」，這是酋長近4年第3次踢進超級盃，繼2020年擊敗舊金山49人隊後，再嘗封王滋味。

根據美國賭盤網站Caesars Sportsbook最新賠率，明年第58屆超級盃仍是酋長最看好，接著是49人、水牛城比爾、老鷹、辛辛那提孟加拉虎隊。

酋長今天踢完半場一度落後10分，馬霍姆斯努力改變命運，踢球員巴克（Harrison Butker）終場前11秒補進致勝一擊，踢進3分屠鷹；這是費城職業隊從去年11月至今，第3次在爭霸戰落敗，依序是大聯盟費城人隊、MLS足球費城聯隊、老鷹，讓當地球迷非常失望。

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