NBA／聯盟季中唯一未交易異動球隊 公牛主帥：瞄準買斷市場

隨著騎士隊將和買斷合約的老將格林（Danny Green）達成合作關係，雙方預計簽下1年200萬美元的合約，這讓公牛隊成了全聯盟唯一一支在季中交易大限毫無動作的球隊，包括交易、簽約或買斷等。

根據先前報導指出，公牛曾經就拉文（Zach LaVine）的交易可能性和尼克進行談判，儘管公牛持開放態度，但最終仍是不了了之。

雖然公牛在季中交易截止日前一片靜悄悄，不過在買斷市場上，公牛還是有不小動作。《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）即在節目中表示，如果衛斯特布魯克（Russell Westbrook）與爵士達成買斷協議，公牛可能會是競爭衛斯特布魯克的領跑者。

這其中最大誘因或許跟公牛的教練團有關，當然另一方面，在鮑爾（Lonzo Ball）遲遲無法復出情況下，球隊一直都在尋找控衛人選和替補戰力。

主帥唐納文（Billy Donovan）在昨天（12日）球隊遭騎士逆轉之後，表示球隊管理階層已經將目光放在買斷市場上。

「已經有過一些接觸，我們也討論過幾個名字。但顯然我不能具體說出是誰，球隊會選擇一個我們都有信心能夠帶給我們幫助的好球員。」唐納文說。