NBA／先被湖人交易 貝佛利又被魔術裁員

湖人隊先前將「防守瘋狗」貝佛利（Patrick Beverley）和一個二輪選秀權，向魔術隊換來中鋒班霸（Mo Bamba）。過去就傳出貝佛利不會效力魔術，而今日魔術官方發出公告，正式裁除貝佛利，讓他成為自由球員。

魔術和貝佛利簽下買斷協議，由於團隊政策，具體條款並不會公開，這代表貝佛利將成為自由球員，魔術籃球事務總裁威爾特曼（Jeff Weltman）則表示：「我們很高興這份協議將給他一個絕佳的機會，我們祝願他和他的家人一切順利。」

34歲的貝佛利本季在湖人出賽45場，場均得到6.4分、3.1個籃板和2.6次助攻，美媒指出他將成為市場上最令人垂涎​​的自由球員之一，因為其優異的防守和領導能力，是在數據上看不到的，非常適合季後賽的補強，並且他已經八次進入季後賽，經驗相當豐富。