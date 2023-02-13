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NBA／讚泰托姆掌控攻守引導球隊 主帥：不單只想得分

中央社／ 綜合外電報導
塞爾蒂克當家球星泰托姆。 路透社
塞爾蒂克當家球星泰托姆。 路透社

位居東區龍頭的波士頓塞爾蒂克隊今天發揮長程火力，以119比109擊敗曼菲斯灰熊隊。

根據法新社報導，塞爾蒂克全場轟進21顆三分球，籃板也以54比34領先，戰績目前4連勝。

塞爾蒂克的明星前鋒泰托姆（Jayson Tatum）本場熄火，投16中3拿下16分。另外布朗（Jaylen Brown）因先前與泰托姆相撞臉部挫傷而缺席，但塞爾蒂克有8名球員得分超過2位數。

布朗在賽前表示他感覺好多了，「一天一天來」，待腫脹與疼痛消退後就會重新上陣。另外，史瑪特（Marcus Smart）連續第10場缺席，波格登（Malcolm Brogdon）也因腳腱酸痛未上場。填補空缺的懷特（Derrick White）則是拿下全隊最高的23分。

塞爾蒂克教頭馬祖拉（Joe Mazzulla）表示，勝利歸功於團隊，非主力球員在傷兵陣中挺身而出，讓全隊在東區守住龍頭，領先密爾瓦基公鹿隊1.5場勝差。他說：「他們無視外在狀況、拿出專業球員表現的能耐，十分卓越。」

馬祖拉並不擔心泰托姆今天的得分表現，尤其是泰托姆在10日對夏洛特黃蜂隊的比賽狂砍了41分。

馬祖拉表示，「泰托姆打球的方式不會讓他贏得足夠的肯定」，他上一場拿41分，得分表現出色；過去3場中，他在其中兩場掌控傑出，他持續透過防守、透過自己參與來控制比賽，做出正確選擇，而不是尋求得分。

馬祖拉說，「當超級巨星這樣做時並不會獲得應有肯定。我想他的表現讓球員更有信心，讓球隊更難防守。」

灰熊隊方面，莫蘭特拿25分全隊最佳，灰熊更在進入第四節時，將半場落後13分的差距縮小成1分。但塞爾蒂克隊火力強大，最後一節得分以37比28領先，塞爾蒂克隊老將霍福特（Al Horford）關鍵時刻連中3顆三分球，幫助球隊鎖住勝利。

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