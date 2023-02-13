NBA／重申「西區還好」論調 莫蘭特：我的信心不會改變

先前一番「西區還好」言論引起爭議的灰熊隊年輕球星莫蘭特（Ja Morant），沒想到隨著季中交易的瘋狂軍備競賽，這段話又再度被挖出來熱烈討論，甚至鵜鶘隊老大哥麥凱倫（C.J. McCollum）也不忘發文調侃。

但對於外界的揶揄，莫蘭特顯然沒有放在心上，而在今天對上聯盟龍頭塞爾蒂克的比賽時，莫蘭特又再次回應自己當初所說「綠衫軍才是目標」的言論。

「我不在乎。老實說，我的意思就是那樣，我說了我想說的話，」莫蘭特豪言，「我的自信不會改變也不會動搖。我也不在意誰對此有意見。」

雖然莫蘭特依然雄心萬丈，但美國媒體也不忘貼出數據讓他認清楚現實情況。

根據統計，莫蘭特在去年12月放出「西區沒對手」的豪言之後，灰熊接下來取得15勝11敗的成績，勝率57.7%。其中，面對西區球隊，灰熊僅有8勝8敗，勝率5成，之前更是被湖人、太陽、國王、勇士、灰狼打了一波5連敗；不過他們面對東區球隊則是拿到7勝3敗的優勢，勝率達70%。

之前遭逢亂流9戰吞8敗的灰熊，目前以34勝22敗仍居西區第2，與龍頭金塊有著多達4.5場的勝差。