NBA／「沃神」率先爆料重返騎士 格林秒回：還沒完成啦

季中交易截止日前被灰熊隊交易到火箭隊的老將格林（Danny Green），在和球團達成買斷協議後，將會重新加入騎士，雙方預計簽下一年200萬美元的合約。

有趣的是，當《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）率先爆料格林將重返克里夫蘭之後，格林還特別發推特回應：「還沒有完成啦！」

現年35歲的格林生涯起點就是在騎士，2009年以第二輪46順位加入，但新秀年就被球隊裁掉，最後被馬刺簽下，開啟了他的「聖堂射手」生涯。靠著三分外線和防守功力，格林成為聯盟頂尖「3D」，先後幫助馬刺、暴龍和湖人贏得總冠軍。

儘管受到年齡和傷勢影響，格林在場上的作用已經大幅降低，但一直在尋找側翼好手的騎士仍冀望借重格林豐富大賽經驗，為陣中這些年輕小將帶入更多精神戰力和防守概念

在加盟騎士的消息出來後，米契爾（Donovan Mitchell）還發了一段格林菜鳥年和詹姆斯（LeBron James）場邊歡樂起舞的影片，歡迎這位冠軍老將的到來。