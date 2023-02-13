快訊

男同志冥婚電影熱映 專家指劇情曲解民俗意涵

NFL／超級盃酋長致命一踢屠鷹 四分衛馬霍姆斯近4年2冠

進門就找碴店員「你新來的？」 迴轉壽司乾脆不做奧客生意了

NBA／右腿筋傷勢加重 鵜鶘威廉森回歸時間再往後延

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
威廉森(中)生涯飽受傷勢困擾。 路透社
威廉森(中)生涯飽受傷勢困擾。 路透社

受到右腿筋傷勢影響，威廉森（Zion Williamson）自1月初至今已經連續缺席20場比賽，儘管被票選為明星賽先發，但仍確定無緣親自參與；對鵜鶘隊來說，更糟糕的情況是，威廉森的傷勢恐怕還沒那麼快痊癒。

根據鵜鶘營運副總裁葛里芬（David Griffin）透露，威廉森的傷勢沒有好轉反而更加重，回歸時間將延長到明星賽後的數週。「我們將會在明星賽過後針對威廉森的傷勢再次進行評估。」

頂著狀元光環進入NBA的威廉森，其體重狀態和傷病情況一直是外界關注焦點，從新秀年開始，他的出勤狀況就非常糟糕，甚至上季比賽還全數報銷。雖然今年賽季正式回歸，但也只打了29場比賽，又再次進入傷兵名單。

威廉森的缺賽對於鵜鶘影響甚鉅。數據顯示，本季當威廉森缺陣時，鵜鶘隊的戰績是12勝16敗。事實上，自從他1月開始休兵以來，鵜鶘從西區第3一路跌到西區第7，足見其重要性。

談到威廉森的腿筋傷勢，葛里芬表示：「很不幸的是，這是一種復發率很高的傷病。很棘手也不容易控制，你可以看到聯盟中也有其他球員有類似復發情況出現，威廉森不是唯一一個。」

為了填補陣容的空缺，鵜鶘在季中交易截止日前和馬刺達成協議，送出葛拉罕（Devonte' Graham）和4個二輪籤，換來理查森（Josh Richardson）。

相關新聞

NBA／小裴頓確定回勇士 拓荒者遭調查恐失選秀權

NBA衛冕軍勇士隊上周交易截止大限前，與拓荒者、活塞和老鷹完成一筆4隊交易案，勇士迎回上季冠軍班底的小裴頓（Gary P...

NBA／場邊席觀賽驚見詹皇就在身旁！正妹小球迷表情引關注

看球巧遇球星在側會是什麼心情？日前湖人作客勇士大通銀行中心，當家老大哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）因左腳踝傷勢連續兩場比賽休兵，此役選擇在場邊看隊友打球，這讓坐在他旁邊小球迷激動壞了。

NBA／右腿筋傷勢加重 鵜鶘威廉森回歸時間再往後延

受到右腿筋傷勢影響，威廉森（Zion Williamson）自1月初至今已經連續缺席20場比賽，儘管被票選為明星賽先發，但仍確定無緣親自參與；對鵜鶘隊來說，更糟糕的情況是，威廉森的傷勢恐怕還沒那麼快痊

NBA／綠衫軍力壓灰熊近7戰奪6勝 懷特自豪陣容深度強

在多名主力球員缺席的情況下，懷特（Derrick White）延續近期的優異表現，今天面對灰熊攻下全隊最高23分，外加10次助攻，特別是第四節獨拿10分，幫助塞爾蒂克在主場以119比109帶走勝利。

NBA／「沃神」率先爆料重返騎士 格林秒回：還沒完成啦

季中交易截止日前被灰熊隊交易到火箭隊的老將格林（Danny Green），在和球團達成買斷協議後，將會重新加入騎士，雙方預計簽下一年200萬美元的合約。 有趣的是，當《ESPN》知名記者沃納羅斯

NBA／經紀人否認小裴頓打止痛 勇士明早決定是否執行交易

勇士隊日前在季中交易截止日前，與活塞、老鷹和拓荒者隊達成一筆牽動多名球員的交易案，並且迎回上季奪冠班底的小裴頓（Gary Payton II）；然而看似一帆風順的過程，沒想到卻傳出小裴頓體檢未過的問題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦