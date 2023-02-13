NBA／右腿筋傷勢加重 鵜鶘威廉森回歸時間再往後延

受到右腿筋傷勢影響，威廉森（Zion Williamson）自1月初至今已經連續缺席20場比賽，儘管被票選為明星賽先發，但仍確定無緣親自參與；對鵜鶘隊來說，更糟糕的情況是，威廉森的傷勢恐怕還沒那麼快痊癒。

根據鵜鶘營運副總裁葛里芬（David Griffin）透露，威廉森的傷勢沒有好轉反而更加重，回歸時間將延長到明星賽後的數週。「我們將會在明星賽過後針對威廉森的傷勢再次進行評估。」

頂著狀元光環進入NBA的威廉森，其體重狀態和傷病情況一直是外界關注焦點，從新秀年開始，他的出勤狀況就非常糟糕，甚至上季比賽還全數報銷。雖然今年賽季正式回歸，但也只打了29場比賽，又再次進入傷兵名單。

威廉森的缺賽對於鵜鶘影響甚鉅。數據顯示，本季當威廉森缺陣時，鵜鶘隊的戰績是12勝16敗。事實上，自從他1月開始休兵以來，鵜鶘從西區第3一路跌到西區第7，足見其重要性。

談到威廉森的腿筋傷勢，葛里芬表示：「很不幸的是，這是一種復發率很高的傷病。很棘手也不容易控制，你可以看到聯盟中也有其他球員有類似復發情況出現，威廉森不是唯一一個。」

為了填補陣容的空缺，鵜鶘在季中交易截止日前和馬刺達成協議，送出葛拉罕（Devonte' Graham）和4個二輪籤，換來理查森（Josh Richardson）。