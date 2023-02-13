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NBA／場邊席觀賽驚見詹皇就在身旁！正妹小球迷表情引關注

聯合新聞網／ 綜合報導
女球迷震驚詹姆斯（LeBron James）就坐在自己旁邊。截圖自Twitter／NBA
女球迷震驚詹姆斯（LeBron James）就坐在自己旁邊。截圖自Twitter／NBA

看球巧遇球星在側會是什麼心情？日前湖人作客勇士大通銀行中心，當家老大哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）因左腳踝傷勢連續兩場比賽休兵，此役選擇在場邊看隊友打球，這讓坐在他旁邊小球迷激動壞了。

賽前拍到場邊，一位年輕女球迷坐在場邊第一排，當她發現頭戴綠色帽子身穿牛仔夾克的詹姆斯，走到她旁邊坐下，立馬嘴巴張成O字型，滿臉不可置信的用雙手摀住嘴巴。

後來她接受《ESPN》採訪，表示自己三個月就期待詹姆斯能在這場比賽破紀錄，後來雖然已經先破了，但還是覺得很恭喜。一開始這場比賽知道他不能上場有些沮喪，但後來沒想到他就坐在她旁邊，「我的天，史上最好的籃球員竟然就坐在我旁邊。這是我生涯最棒的時刻」她說。

後來這位12歲的小球迷還收穫合照一張，不過小球迷能坐在球場第一排，想來也是非富即貴，有網友指出這場勇湖大戰場邊第一排的位置，大約2萬美金（約60萬台幣）。

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