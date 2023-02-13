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NBA／綠衫軍力壓灰熊近7戰奪6勝 懷特自豪陣容深度強

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
塞爾蒂克缺兵少將仍持續連勝狀態。 路透社
塞爾蒂克缺兵少將仍持續連勝狀態。 路透社

在多名主力球員缺席的情況下，懷特（Derrick White）延續近期的優異表現，今天面對灰熊攻下全隊最高23分，外加10次助攻，特別是第四節獨拿10分，幫助塞爾蒂克在主場以119比109帶走勝利。

過去5場比賽，懷特場均能得到23.4分4.8籃板6.2助攻1阻攻，投籃命中率51.9%，三分球命中率51.4%，罰球命中率87.5%，效率極為驚人。在布朗（Jaylen Brown）、史馬特（Marcus Smart）等缺陣情況下，懷特扮演泰托姆（Jayson Tatum）身邊重要的輔佐角色，在攻守兩端支撐起球隊。

在各隊掀起激烈的交易軍備競賽之際，綠衫軍仍舊穩紮穩打，憑藉團隊戰力優勢近期取得4連勝，最近7戰更收下6勝，無懼公鹿的強勢追趕，穩坐聯盟龍頭之位。

這場比賽塞爾蒂克僅有9人上陣，其中8人得分雙位數；豪瑟（Sam Hauser）砍進6顆三分球，拿下20分，與懷特形成雙犄角；泰托姆（Jayson Tatum）得到16分7籃板3助攻2抄截2阻攻，霍福特（Al Horford）16分9籃板5助攻，R.威廉斯（Robert Williams III）10分16籃板3助攻。

G.威廉斯（Grant Williams）和普里查德（Payton Pritchard）分別獲得10分9籃板4助攻、12分；至於季中透過交易加盟的穆斯卡拉（Mike Muscala），首度披綠袍上場也展現他的優勢，三分球5投2中，進帳10分5籃板。

「這就是這支球隊最棒的地方，」懷特說，「我們陣容是如此有深度。我們擁有各種好手在任何面向都能發揮作用。」

塞爾蒂克原本上半場取得兩位數領先優勢，沒想到第四節突然當機，讓灰熊殺出一波15比2的攻勢，讓比賽重新回到原點。不過綠衫軍還是在最後一節的比賽中展現攻守強度，由懷特引領一波14比4的進攻，重新掌控比賽局勢。隨著傑克森（Jaren Jackson Jr.）6犯退場，灰熊也無力追趕。

灰熊雖然靠著2連勝擺脫先前9戰8敗的陰霾，但對上真正強權且對方缺兵少將，仍舊無法強壓對手。

莫蘭特（Ja Morant）獲得全隊最高25分外加7助攻6籃板，貝恩（Desmond Bane）18分，傑克森15分7籃板3助攻，克拉克（Brandon Clarke）14分。

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