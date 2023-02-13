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NBA／小裴頓確定回勇士 拓荒者遭調查恐失選秀權

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
衛冕冠軍金州勇士最終仍決定讓小裴頓（Gary Payton II）回鍋。
衛冕冠軍金州勇士最終仍決定讓小裴頓（Gary Payton II）回鍋。

NBA衛冕軍勇士隊上周交易截止大限前，與拓荒者、活塞和老鷹完成一筆4隊交易案，勇士迎回上季冠軍班底的小裴頓（Gary Payton II），儘管小裴頓體檢未過，勇士仍完成交易，但也和聯盟提出申訴，隱瞞小裴頓傷勢的拓荒者可能因此受罰。

小裴頓上季以自由球員身分與拓荒者簽下3年2800萬美元合約，但休賽季間因腹部核心肌傷勢開刀治療，今年1月才復出。4隊交易案後，傳出小裴頓腹部手術傷勢未癒，過去其實是帶傷上陣，且靠注射抗發炎藥物的方式才能上場，但拓荒者並未告知勇士。

體檢沒過關的小裴頓，傷勢可能讓他再缺席2到3個月，且交易已因過了截止大限無法更改，只能取消或維持。根據美國《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）表示，勇士在美東時間晚上9點半前必須決定最終答案，最終勇士仍決定維持交易。

勇士也向聯盟申訴拓荒者隱瞞小裴頓的傷勢，聯盟將啟動調查，有可能對拓荒者處以罰款甚至取消選秀權，勇士也有機會獲得補償。

勇士 小裴頓 拓荒者

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