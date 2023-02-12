PLG／登台首戰自曝「很緊張」 林書豪靠老婆一句話紓壓

來台第一場比賽，「哈佛小子」林書豪就傳出平聯盟例行賽單場最多的13助攻，加上全場最高21分，率高雄17直播鋼鐵人隊以95：80擊敗福爾摩沙台新夢想家隊，助新東家止住4連敗後透露，首戰前心情其實十分緊張，多虧太太鼓勵讓他紓解壓力。

「我的個性不習慣大家專注，場下不是那麼外向，今天我是滿緊張。」林書豪提到，今天早上妻子特別用聖經的一句話提醒自己，「上場是替上帝去打球，不用管別人的想法看法，帶這句話去打今天的球。」

對私生活十分保護的林書豪，上月初才在社群公布兩年前就已完成婚禮，今天首戰賽後記者會所屬團隊還特別提醒在場媒體，提問請專注在球場上，反而是林書豪主動提起太太，低調「放閃」。

林書豪來台首戰，包括媽媽、效力PLG新北國王隊的弟弟林書緯今天也都在場邊，林書豪形容這場景就像「做夢」，他笑說：「昨天可以和緯緯打電動，我輸給他了。起床我去打比賽，他也能來看，從沒有這樣子。當然我媽，還能說什麼？我一直很欽佩媽媽對我們的愛。」