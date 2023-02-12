快訊

一張圖看天氣！這天氣溫驟降轉濕冷 冷空氣強度直逼「強烈冷氣團」

新冠疫苗、藥物「免費時代」將結束？ 指揮中心回應

PLG／登台首戰自曝「很緊張」 林書豪靠老婆一句話紓壓

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
林書豪來台首戰助隊贏球，賽後受到隊友潑水慶祝。圖／鋼鐵人隊提供
林書豪來台首戰助隊贏球，賽後受到隊友潑水慶祝。圖／鋼鐵人隊提供

來台第一場比賽，「哈佛小子」林書豪就傳出平聯盟例行賽單場最多的13助攻，加上全場最高21分，率高雄17直播鋼鐵人隊以95：80擊敗福爾摩沙台新夢想家隊，助新東家止住4連敗後透露，首戰前心情其實十分緊張，多虧太太鼓勵讓他紓解壓力。

「我的個性不習慣大家專注，場下不是那麼外向，今天我是滿緊張。」林書豪提到，今天早上妻子特別用聖經的一句話提醒自己，「上場是替上帝去打球，不用管別人的想法看法，帶這句話去打今天的球。」

對私生活十分保護的林書豪，上月初才在社群公布兩年前就已完成婚禮，今天首戰賽後記者會所屬團隊還特別提醒在場媒體，提問請專注在球場上，反而是林書豪主動提起太太，低調「放閃」。

林書豪來台首戰，包括媽媽、效力PLG新北國王隊的弟弟林書緯今天也都在場邊，林書豪形容這場景就像「做夢」，他笑說：「昨天可以和緯緯打電動，我輸給他了。起床我去打比賽，他也能來看，從沒有這樣子。當然我媽，還能說什麼？我一直很欽佩媽媽對我們的愛。」

延伸閱讀

T1聯盟／霍華德面子、裡子都贏林書豪 還對他喊話：下季來T1

PLG／林書豪能攻能傳 夢想家教練：真的被打慘

PLG／「台版藤真」林書豪暫停兼差講戰術 教練：大家注意聽

PLG／林書豪扮救世主 21分13助攻率鋼鐵人止4連敗

相關新聞

T1聯盟／霍華德面子、裡子都贏林書豪 還對他喊話：下季來T1

T1聯盟桃園雲豹於今天作客高雄巨蛋全家海神隊主場，前NBA球星霍華德(Dwight Howard)，不僅先發出賽，還以超級「大三元」28分、22籃板、14助攻表現，輾壓對手，助戰績墊底的球隊取得本季首

PLG／登台首戰自曝「很緊張」 林書豪靠老婆一句話紓壓

來台第一場比賽，「哈佛小子」林書豪就傳出平聯盟例行賽單場最多的13助攻，加上全場最高21分，率高雄17直播鋼鐵人隊以95...

PLG／林書豪扮救世主 21分13助攻率鋼鐵人止4連敗

賽前雖吞下4連敗，高雄17直播鋼鐵人隊今天有「哈佛小子」林書豪扮演救世主，上半場就有11分、9助攻，第三節更自己畫起戰術...

T1聯盟／高雄拚場林書豪！霍華德「大三元」助雲豹首度連勝

少了當家中鋒庫薩斯，T1聯盟衛冕軍高雄全家海神隊今天擋不住「魔獸」霍華德坐鎮的桃園永豐雲豹隊，霍華德不但繳出來台首場「大...

PLG／登台處女秀 林書豪半場近「雙十」11分9助鋼鐵人領先

「哈佛小子」林書豪加盟PLG高雄17直播鋼鐵人隊處女秀今天登場，鋼鐵人主場鳳山體育館5300席門票首度完售，林書豪在滿場...

PLG／林書豪加盟高雄鋼鐵人首戰 賽前專屬商品球迷搶翻

台裔籃球名將林書豪加盟PLG高雄17直播鋼鐵人後，今天下午2時30分將首度亮相迎戰台新夢想家。賽前場外湧現排隊球迷，場內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦