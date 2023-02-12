快訊

一張圖看天氣！這天氣溫驟降轉濕冷 冷空氣強度直逼「強烈冷氣團」

新冠疫苗、藥物「免費時代」將結束？ 指揮中心回應

PLG／林書豪扮救世主 21分13助攻率鋼鐵人止4連敗

NBA／看好湖人鋒線群優勢 八村壘：我們能無限換防

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
八村壘是湖人第四節能夠拉開比分的關鍵。 路透社
八村壘是湖人第四節能夠拉開比分的關鍵。 路透社

陣容煥然一新的湖人，在今天作客彎曲的比賽中雖然沒有詹姆斯（LeBron James）坐鎮，但靠著第四節關鍵時刻的強勢防守，迫使勇士將近5分鐘只得到5分，以109比103中止3連敗。

「我們有很多新面孔，但我們也是努力去贏得這場比賽，特別當對手是衛冕軍勇士。我認為我們今天防守做得很好，在重點防堵波爾（Jordan Poole）和湯普森（Klay Thompson）方面，我們做得很不錯。」八村壘（Rui Hachimura）說。

包括八村壘自己在內，還有戴維斯（Anthony Davis）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）和詹姆斯（LeBron James），組成一套高大兼具移動能力的鋒線陣容。

「我們幾個身高都在6呎8吋以上，我認為我們在防守端將會產生極大影響力，別是戴維斯，他一直都是護框達人。我們可以在面對任何持球擋拆時進行換防，我很期待我們在防守端的表現。」八村壘說。

總教練漢姆（Darvin Ham）賽後也稱讚這些新援手的表現。「這是一場重要勝利，我對於團隊的表現很自豪。這群新血將可以幫助我們衝擊季後賽，我們將可以成為防守精英隊伍。」

戴維斯此役雖然進攻手感欠佳，但在防守端，他還是展現當家守護神的氣勢，全場搶下16個籃板外加送出3次封阻。戴維斯賽後坦言自己仍在尋找節奏，「只要我們能贏球，我不在乎我得到多少分數。」戴維斯說。

相關新聞

NBA／看好湖人鋒線群優勢 八村壘：我們能無限換防

陣容煥然一新的湖人，在今天作客彎曲的比賽中雖然沒有詹姆斯（LeBron James）坐鎮，但靠著第四節關鍵時刻的強勢防守，迫使勇士將近5分鐘只得到5分，以109比103中止3連敗。 「我們有很多

NBA／太陽杜蘭特買貴了？ 美媒：亞利桑那州運動史上最差交易

太陽隊用未來4個無保護首輪選秀權，向籃網隊換得杜蘭特（Kevin Durant），一展力拼總冠軍氣勢，然而當地媒體《亞利桑那州公眾報》卻相當不看好，認為太陽「買貴了」，直呼這是「亞利桑那州運動史上最差

NBA／洛斯買斷合約將轉戰太陽 曾單場狂轟51分

才剛完成杜蘭特（Kevin Durant）驚天交易案的太陽隊，補強動作不停歇。根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，剛和奧蘭多魔術隊達成買斷協議的洛斯（Te

PLG／林書豪能攻能傳 夢想家教練：真的被打慘

「哈佛小子」林書豪加盟PLG高雄17直播鋼鐵人隊首戰今天登場，出賽41分鐘，21分、13助攻都是全場最高，率鋼鐵人以95...

NBA／四刀客下半場強勢逆襲 騎士本季4戰橫掃公牛

公牛隊雖有「三劍客」壓陣，但面對騎士隊「四刀客」聯手出擊，難免還是相形見拙！ 先前對公牛一戰狂飆71分的米契爾（Donovan Mitchell），今天再次交手則是轟進29分10籃板6助攻，葛蘭

NBA／傑克森買斷後計劃加盟金塊 板凳深度再升級

快艇隊在季中交易截止日前為了補強禁區長人，遂和黃蜂隊達成交易協議，將後衛傑克森（Reggie Jackson）送走，換來苦力中鋒普拉里（Mason Plumlee）。 不過根據《The Athl

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦