NBA／看好湖人鋒線群優勢 八村壘：我們能無限換防

陣容煥然一新的湖人，在今天作客彎曲的比賽中雖然沒有詹姆斯（LeBron James）坐鎮，但靠著第四節關鍵時刻的強勢防守，迫使勇士將近5分鐘只得到5分，以109比103中止3連敗。

「我們有很多新面孔，但我們也是努力去贏得這場比賽，特別當對手是衛冕軍勇士。我認為我們今天防守做得很好，在重點防堵波爾（Jordan Poole）和湯普森（Klay Thompson）方面，我們做得很不錯。」八村壘（Rui Hachimura）說。

包括八村壘自己在內，還有戴維斯（Anthony Davis）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）和詹姆斯（LeBron James），組成一套高大兼具移動能力的鋒線陣容。

「我們幾個身高都在6呎8吋以上，我認為我們在防守端將會產生極大影響力，別是戴維斯，他一直都是護框達人。我們可以在面對任何持球擋拆時進行換防，我很期待我們在防守端的表現。」八村壘說。

總教練漢姆（Darvin Ham）賽後也稱讚這些新援手的表現。「這是一場重要勝利，我對於團隊的表現很自豪。這群新血將可以幫助我們衝擊季後賽，我們將可以成為防守精英隊伍。」

戴維斯此役雖然進攻手感欠佳，但在防守端，他還是展現當家守護神的氣勢，全場搶下16個籃板外加送出3次封阻。戴維斯賽後坦言自己仍在尋找節奏，「只要我們能贏球，我不在乎我得到多少分數。」戴維斯說。