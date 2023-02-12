NBA／四刀客下半場強勢逆襲 騎士本季4戰橫掃公牛

公牛隊雖有「三劍客」壓陣，但面對騎士隊「四刀客」聯手出擊，難免還是相形見拙！

先前對公牛一戰狂飆71分的米契爾（Donovan Mitchell），今天再次交手則是轟進29分10籃板6助攻，葛蘭德（Darius Garland）補上19分7助攻，兩人在第四節聯手得到19分，直接壓過公牛全隊分數，騎士靠著一波20比4的猛烈攻勢，一舉擊潰對手。

最終，一度在第三節落後13分的騎士上演逆轉秀，以97比89力壓公牛，強勢取得6連勝，同時主場戰績也提升到24勝6敗。艾倫此戰13投10中，拿下23分10籃板，莫布里則有14分6籃板3助攻2抄截進帳。

「當事情沒有按照我們預期的方式發展時，我們球員展現出精神層面的韌性。如果你談的是成長，這場比賽就是如此。」騎士總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）說。

騎士在第三節中一度落後公牛13分之多，但從那之後開始展開反擊，合力打出43比17的比分差距，完成本季面對公牛4戰橫掃。

公牛這場比賽的下半場完全被對手牽著走，全場出現多達23次失誤，三分球21投僅5中；尤其第四節整體進攻幾乎失靈，團隊命中率僅33.3%，和對手有著天壤之別。

「我們是拿石頭砸自己的腳。每個人都拚盡全力，卻沒有得到我們想要的結果。」唐納文（Billy Donovan）說。拉文（Zach LaVine）得到23分5籃板，德羅展（DeMar DeRozan）16分6助攻，佛西維奇（Nikola Vucevic）則是14分14籃板4助攻。

「我們必須好好執行比賽計劃。我們也要明白，每一次比賽打到最後一節，就會是一場全新的比賽。」德羅展談到球隊遭到逆轉。