NBA／傑克森買斷後計劃加盟金塊 板凳深度再升級
快艇隊在季中交易截止日前為了補強禁區長人，遂和黃蜂隊達成交易協議，將後衛傑克森（Reggie Jackson）送走，換來苦力中鋒普拉里（Mason Plumlee）。
不過根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息指出，傑克森計畫和黃蜂達成買斷協議，在歷經48小時之後，預計重返西岸，加盟西區龍頭金塊隊。
金塊先前才也和快艇達成交易，送走二年級生海蘭德（Bones Hyland），這也讓球隊後場深度出現一些缺漏；不過隨著引進經驗豐富且得分能力出色的傑克森，穆雷也將有了更強力的替補人選，整體替補戰力也將進一步升級。
現年32歲的傑克森是在2011年以首輪24順位加入雷霆隊，2015年季中被送到活塞隊，並簽下五年8000萬美元的合約；2020年傑克森被活塞裁掉後，轉而投入快艇陣中，2021年簽下兩年2160萬美元的合約，今年夏天將會到期。
傑克森本季在快艇陣中的重要性明顯下滑色，不過他還是在52場比賽中先發了38場，平均得到10.9分3.5助攻2.2籃板和，三分命中率35%。
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