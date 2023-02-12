NBA／太陽杜蘭特買貴了？ 美媒：亞利桑那州運動史上最差交易
太陽隊用未來4個無保護首輪選秀權，向籃網隊換得杜蘭特（Kevin Durant），一展力拼總冠軍氣勢，然而當地媒體《亞利桑那州公眾報》卻相當不看好，認為太陽「買貴了」，直呼這是「亞利桑那州運動史上最差交易」。
太陽用布里吉斯（Mikal Bridges）、強森（Cameron Johnson）、克勞德（Jae Crower），2023年、2025年、2027年、2029年共4個無保護首輪選秀權及2028年的互換選秀權，向籃網獲得大將杜蘭特（Kevin Durant）與華倫（TJ Warren）。
《亞利桑那州公眾報》專欄作家波阿斯（Phil Boas）指出，這個價錢該買的是28歲的杜蘭特，現今34歲的杜蘭特易有傷病問題，比賽也偶有缺陣，儘管球技還在巔峰，但是身體素質已在下滑，認為這筆交易案太陽根本已經「抵押了10年的未來」。
作者指出，太陽現在防守和深度都不足，過去杜蘭特、厄文（Kyrie Irving）、哈登（James Harden）在籃網聯手都做不好的事情，很難期待現在杜蘭特、布克（Devin Booker）及已經37歲的保羅（Chris Paul）能做到。波阿斯也在文末表示「我希望是我錯了」雖然不看好此交易，但仍希望太陽能有更優異表現。
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