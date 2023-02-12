NBA／洛斯買斷合約將轉戰太陽 曾單場狂轟51分

才剛完成杜蘭特（Kevin Durant）驚天交易案的太陽隊，補強動作不停歇。根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，剛和奧蘭多魔術隊達成買斷協議的洛斯（Terrence Ross），將計畫加盟太陽。

太陽在季中交易截止日前送走了布里吉斯（Mikal Bridges）、強森（Cameron Johnson）、克勞德（Jae Crower），外加未來4個無保護首輪選秀權（2023年、2025年、2027年和 2029年），還有2028年的互換選秀權，從籃網迎來渴望已久的超級巨星杜蘭特，同時華倫（TJ Warren）也是鳳還巢。

杜蘭特聯手保羅（Chris Paul）、布克（Devin Booker）、艾頓（Deandre Ayton）的華麗四重奏，瞬間讓太陽成為本季奪冠大熱門；不過為了填補板凳深度，太陽後續還從雷霆換來6呎9吋的前鋒貝茲利（Darius Bazley），如今又盤來洛斯，將進一步提升板凳火力。

現年32歲的洛斯，先後待過暴龍隊和魔術兩支球隊，後期基本上都是替補身份上場，生涯場均得到11分2.8籃板1.3助攻，每場可以砍進1.8顆三分球，三分命中率36.2%。洛斯曾在暴龍時期單場砍進10顆三分球、狂轟51分，成為一大代表作。

由於洛斯是在美國時間3月1日之前和球隊達成買斷協議，因此他將有資格代表新東家出征季後賽。