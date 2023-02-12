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NBA／連兩天艱辛逆轉勝 巴特勒：我們喜歡打困難比賽

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
昨晚上演致勝灌籃的巴特勒，此役又是全能演出。 路透社
昨晚上演致勝灌籃的巴特勒，此役又是全能演出。 路透社

昨晚熱火才透過一個自己內部屬名為「CQ」的開後門戰術，讓巴特勒（Jimmy Butler）上演空中第一時間接力致勝灌籃，得以驚險擊敗火箭。

這個戰術是在2020年泡泡園區的1次對抗中，助理教練昆恩（Chris Quinn）所設計出來的戰術，並以他的名字第一個字母來命名。時隔近3年，熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）又重新規劃了這個戰術，結果收到最美好的成果。

「我們花了3年時間才又重新啟用這套戰術。這也是我們當時在泡泡園區的收穫之一。」史波史特拉說。

從這記致勝球或許也可以看出熱火的韌性和戰術執行力。就在贏球後沒多久，熱火馬不停蹄從自家趕往奧蘭多去作客。在「背靠背」作戰的情況下，熱火又面臨類似前一場的苦戰，直到第四節結束前11.3秒才靠著文森（Gabe Vincent）的重要兩罰，硬是將比賽拖進延長。

延長賽之初，文森、赫洛（Tyler Herro）和巴特勒聯手打出9比4的攻勢，並且在最後1分多鐘迫使魔術僅進帳2分，最後以107比103驚險勝出，收下3連勝。

「比賽很艱困，但我們就是這樣，我們喜歡打艱難的比賽。哪怕我們出現20次失誤還是2次，我們還是贏了。我知道我們在比賽中總是陷入膠著，但我們就是想贏球。」巴特勒說道。

巴特勒繳出22分7籃板6助攻2抄截2阻攻的全能數據，赫洛得到全場最高23分。在熱火第四節一度落後10分之際，兩人聯手拿下10分，搭配文森的適時貢獻，帶動熱火上演逆轉戲碼。文森此役先發得到20分，阿德巴約（Bam Adebayo）13分17籃板6助攻2抄截。

「感覺我們每場比賽就像在打季後賽。」阿德巴約說。史波史特拉則表示：「我們就是破釜沉舟，盡一切努力來拿下比賽。」

魔術先盛後衰，陣中以佛爾茲（Markelle Fultz）的17分為最高，班切羅（Paolo Banchero）16分13籃板，卡特（Wendell Carter Jr.）14分6籃板；F.華格納（Franz Wagner）15投僅4中，只得到10分4籃板4助攻。

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