快訊

還穿著球衣！土耳其16歲足球小將被埋 119小時後奇蹟獲救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／約柯奇單季大三元創新高 率殘陣金塊力壓黃蜂

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇單季20次大三元創個人新高。 路透社
約柯奇單季20次大三元創個人新高。 路透社

在葛登（Aaron Gordon）和穆雷（Jamal Murray）兩大主力因傷缺席的情況下，約柯奇（Nikola Jokic）再度展現MVP價值，全場飆出30分16籃板10助攻，完成本季第20次大三元，帶領人手不足的金塊隊在客場以119比105力壓黃蜂。

金塊中止了近期客場4連敗，同時也賞給黃蜂7連敗。

上季送出19次大三元的約柯奇，此戰刷新個人單季最多大三元紀錄，生涯已經累積96次；本季前一次和黃蜂交手，約柯奇繳出驚人的40分27籃板10助攻，此次再度對決，黃蜂對於這位全能巨人依然毫無辦法。約柯奇打到目前為止，維持著賽季場均大三元的表現，有機會寫下空前成就。

根據統計，約柯奇是史上第5位單季至少送出20次大三元的球員，先前4位分別是「大O」羅伯森（Oscar Robertson，5次）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook，4次）、張伯倫（Wilt Chamberlain，3次）、哈登（James Harden）。

在約柯奇的牽制引導之下，金塊雖然三分球23投僅5中，手感相當低迷，但團隊命中率還是超過5成，且全隊共7人得分超過兩位數。

凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）獲得15分5助攻，波特（Michael Porter Jr.）和布朗（Bruce Brown）各拿下14分；布勞恩（Christian Braun）11分7籃板4抄截、格林（Jeff Green）10分。

黃蜂方面，小鮑爾（LaMelo Ball）得到18分12助攻9籃板，洛齊爾（Terry Rozier）12分4助攻，兩人合計30投僅10中；海瓦德（Gordon Hayward）進帳21分，華盛頓（P.J. Washington）22分。

相關新聞

NBA／丁威迪壓哨三分不算 安比德、哈登聯手驚險逆轉籃網

才剛頂替杜蘭特（Kevin Durant）進入明星賽先發的76人隊當家中鋒安比德（Joel Embiid），傳出可能會因左腳痠痛缺席這場年度盛事。 「我們會再看看情況發展。我在明星賽前還有3場比

NBA／湖人陣容大換血 魔術強森看好拉尾盤殺進季後賽

「如願」在季中交易截止日前送走衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的湖人隊，在總管佩林卡（Rob Pelinka）的操盤之下，一口氣引進羅素（D'Angelo Russell）、畢斯利（

NBA／約柯奇單季大三元創新高 率殘陣金塊力壓黃蜂

在葛登（Aaron Gordon）和穆雷（Jamal Murray）兩大主力因傷缺席的情況下，約柯奇（Nikola Jokic）再度展現MVP價值，全場飆出30分16籃板10助攻，完成本季第20次大三

NBA／詹姆斯對抗左腳踝傷勢 媒體曝疼痛感隨時爆發

湖人隊今天前往勇士隊主場作客，重返洛城的羅素（D'Angelo Russell）以先發之姿上陣，不過陣中當家巨星詹姆斯（LeBron James）卻因為左腳踝持續痠痛，再度缺席比賽。 詹姆斯在登

NBA／積極招募衛少搭快艇 喬治：他能讓比賽更輕鬆

就在衛斯特布魯克（Russell Westbrook）被交易之後，有關他是否會選擇買斷合約投入市場，就成了外界關注的焦點。其中被點名的新東家分別有快艇、公牛、熱火等。 昔日在雷霆曾經一起搭檔的喬

NBA／有望連線唐西奇 厄文談新搭檔：天空才是極限

8屆全明星後衛厄文加盟獨行俠隊前兩場比賽表現亮眼，昨天對國王隊之戰，他在球隊一哥唐西奇持續缺陣的情況下，再度拿下25分、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦