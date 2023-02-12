NBA／丁威迪壓哨三分不算 安比德、哈登聯手驚險逆轉籃網

才剛頂替杜蘭特（Kevin Durant）進入明星賽先發的76人隊當家中鋒安比德（Joel Embiid），傳出可能會因左腳痠痛缺席這場年度盛事。

「我們會再看看情況發展。我在明星賽前還有3場比賽要打，所以我就是每天觀察自己的狀況。」安比德在先前接受採訪時表示。

Joel Embiid in a @sixers comeback win tonight:



37 PTS

13 REB

2 STL

67% FG

58.6 FPTS#BrotherlyLove pic.twitter.com/raasggTDGR — NBA Fantasy (@NBAFantasy) February 12, 2023

儘管有傷勢疑問，安比德在今天作客布魯克林的比賽中仍舊奮力攻下37分13籃板2助攻2抄截，18次出手命中12球，且13罰只有1球落空；加上哈登（James Harden）也貢獻29分6籃板6助攻，兩人聯手帶領76人克服前三節打完落後劣勢，以101比98驚險逆轉籃網隊，取得2連勝。

哈登此戰面對前東家可說是遭遇滿滿的噓聲伺候，不過他在第四節獨拿8分，搭配安比德的關鍵6分，讓76人得以扭轉戰局，在最後時刻一舉超前；哈登更在剩下0.9秒兩罰命中，將差距擴大到3分差。

沒有放棄的籃網靠著丁威迪（Spencer Dinwiddie）轟進大號三分球，看似雙方要繼續加班，但經過影片重播判定，他在出手前比賽時間已經走完，76人才有驚無險拿下勝利。本季76人已經和籃網交手3次，全都取得勝利。

丁威迪最後壓哨大號三分球進球不算，籃網失去追平比分機會。 截自網路

除了安比德和哈登聯手攻下66分外，76人其他球員表現低迷，特別是先發的哈里斯（Tobias Harris），全場9投僅1中，只有3分5籃板2助攻的表現，3個先發球員一共只得到5分。替補的馬克西（Tyrese Maxey）獲得12分，也是雙星之外唯一一位得分兩位數的球員。

籃網巨星組合解體之後，仍展現出強勁的競爭力，布里吉斯（Mikal Bridges）首度亮相就攻下全隊最高23分，外加6籃板2抄截，強森（Cameron Johnson）同樣先發也進帳12分7籃板3助攻3抄截。

回到板凳席的湯瑪斯（Cam Thomas）獲得14分，哈里斯（Joe Harris）18分。丁威迪手感欠佳，10投2中只有9分6籃板6助攻。

至於西蒙斯（Ben Simmons）對戰老東家也是表現近乎隱形，替補上場16分鐘，進帳4分3籃板3助攻。在他有出賽的情況下，籃網還沒有贏過76人。