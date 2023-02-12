快訊

還穿著球衣！土耳其16歲足球小將被埋 119小時後奇蹟獲救

NBA／丁威迪壓哨三分不算 安比德、哈登聯手驚險逆轉籃網

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安比德(中)遭到防守夾擊。 路透社
安比德(中)遭到防守夾擊。 路透社

才剛頂替杜蘭特（Kevin Durant）進入明星賽先發的76人隊當家中鋒安比德（Joel Embiid），傳出可能會因左腳痠痛缺席這場年度盛事。

「我們會再看看情況發展。我在明星賽前還有3場比賽要打，所以我就是每天觀察自己的狀況。」安比德在先前接受採訪時表示。

儘管有傷勢疑問，安比德在今天作客布魯克林的比賽中仍舊奮力攻下37分13籃板2助攻2抄截，18次出手命中12球，且13罰只有1球落空；加上哈登（James Harden）也貢獻29分6籃板6助攻，兩人聯手帶領76人克服前三節打完落後劣勢，以101比98驚險逆轉籃網隊，取得2連勝。

哈登此戰面對前東家可說是遭遇滿滿的噓聲伺候，不過他在第四節獨拿8分，搭配安比德的關鍵6分，讓76人得以扭轉戰局，在最後時刻一舉超前；哈登更在剩下0.9秒兩罰命中，將差距擴大到3分差。

沒有放棄的籃網靠著丁威迪（Spencer Dinwiddie）轟進大號三分球，看似雙方要繼續加班，但經過影片重播判定，他在出手前比賽時間已經走完，76人才有驚無險拿下勝利。本季76人已經和籃網交手3次，全都取得勝利。

丁威迪最後壓哨大號三分球進球不算，籃網失去追平比分機會。 截自網路
丁威迪最後壓哨大號三分球進球不算，籃網失去追平比分機會。 截自網路

除了安比德和哈登聯手攻下66分外，76人其他球員表現低迷，特別是先發的哈里斯（Tobias Harris），全場9投僅1中，只有3分5籃板2助攻的表現，3個先發球員一共只得到5分。替補的馬克西（Tyrese Maxey）獲得12分，也是雙星之外唯一一位得分兩位數的球員。

籃網巨星組合解體之後，仍展現出強勁的競爭力，布里吉斯（Mikal Bridges）首度亮相就攻下全隊最高23分，外加6籃板2抄截，強森（Cameron Johnson）同樣先發也進帳12分7籃板3助攻3抄截。

回到板凳席的湯瑪斯（Cam Thomas）獲得14分，哈里斯（Joe Harris）18分。丁威迪手感欠佳，10投2中只有9分6籃板6助攻。

至於西蒙斯（Ben Simmons）對戰老東家也是表現近乎隱形，替補上場16分鐘，進帳4分3籃板3助攻。在他有出賽的情況下，籃網還沒有贏過76人。

相關新聞

NBA／丁威迪壓哨三分不算 安比德、哈登聯手驚險逆轉籃網

才剛頂替杜蘭特（Kevin Durant）進入明星賽先發的76人隊當家中鋒安比德（Joel Embiid），傳出可能會因左腳痠痛缺席這場年度盛事。 「我們會再看看情況發展。我在明星賽前還有3場比

NBA／湖人陣容大換血 魔術強森看好拉尾盤殺進季後賽

「如願」在季中交易截止日前送走衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的湖人隊，在總管佩林卡（Rob Pelinka）的操盤之下，一口氣引進羅素（D'Angelo Russell）、畢斯利（

NBA／約柯奇單季大三元創新高 率殘陣金塊力壓黃蜂

在葛登（Aaron Gordon）和穆雷（Jamal Murray）兩大主力因傷缺席的情況下，約柯奇（Nikola Jokic）再度展現MVP價值，全場飆出30分16籃板10助攻，完成本季第20次大三

NBA／詹姆斯對抗左腳踝傷勢 媒體曝疼痛感隨時爆發

湖人隊今天前往勇士隊主場作客，重返洛城的羅素（D'Angelo Russell）以先發之姿上陣，不過陣中當家巨星詹姆斯（LeBron James）卻因為左腳踝持續痠痛，再度缺席比賽。 詹姆斯在登

NBA／積極招募衛少搭快艇 喬治：他能讓比賽更輕鬆

就在衛斯特布魯克（Russell Westbrook）被交易之後，有關他是否會選擇買斷合約投入市場，就成了外界關注的焦點。其中被點名的新東家分別有快艇、公牛、熱火等。 昔日在雷霆曾經一起搭檔的喬

NBA／有望連線唐西奇 厄文談新搭檔：天空才是極限

8屆全明星後衛厄文加盟獨行俠隊前兩場比賽表現亮眼，昨天對國王隊之戰，他在球隊一哥唐西奇持續缺陣的情況下，再度拿下25分、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦