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NBA／詹姆斯對抗左腳踝傷勢 媒體曝疼痛感隨時爆發

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯破賈霸得分紀錄後連續因傷缺席比賽。 法新社
詹姆斯破賈霸得分紀錄後連續因傷缺席比賽。 法新社

湖人隊今天前往勇士隊主場作客，重返洛城的羅素（D'Angelo Russell）以先發之姿上陣，不過陣中當家巨星詹姆斯（LeBron James）卻因為左腳踝持續痠痛，再度缺席比賽。

詹姆斯在登上NBA歷史得分王之後，連續兩場比賽都因傷缺席。湖人近期吞下3連敗，目前仍居西區第13名。

湖人方面透露了詹姆斯的傷勢情況，「他的左腳已經做了醫學影像檢查，並沒有重大損傷。」總管佩林卡（Rob Pelinka）也談到了，「我們很高興，詹姆斯的恢復狀況很好。」

38歲的詹姆斯本季已出賽44場，場均攻下30.2分8.5籃板7助攻，投籃命中率50.8%，表現依舊高檔。

不過根據《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）的報導，他指出詹姆斯正與他的腳傷對抗，左腳踝傷勢已經困擾他好幾個星期的時間。「我得到的消息是，詹姆斯在破紀錄的那場比賽，腳傷其實頗嚴重，但他仍堅持下來。」

「有時候疼痛感會突然在爆發，這可能和他落地與起步的方式有關。」海恩斯表示。「如今的狀況是，詹姆斯的腳傷很可能延續整個賽季。先前他缺席對公鹿的比賽，也是為了監控他的傷勢情況。」

據湖人主帥漢姆（Darvin Ham）的說法，詹姆斯的腳傷只是正常情況下的損耗，沒有嚴重的病症，但球隊仍會持續關注且控制其上場時間和比賽場次。

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