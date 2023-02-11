NBA／積極招募衛少搭快艇 喬治：他能讓比賽更輕鬆

就在衛斯特布魯克（Russell Westbrook）被交易之後，有關他是否會選擇買斷合約投入市場，就成了外界關注的焦點。其中被點名的新東家分別有快艇、公牛、熱火等。

昔日在雷霆曾經一起搭檔的喬治（Paul George）就直接展開招募，希望衛斯特布魯克能夠加入快艇行列。

「我是衛斯特布魯克能力的忠實信徒，我曾在他身邊打出生涯最佳賽季之一。我已經在每個晚上見證過他的能力。他的天賦驚人，能搶籃板、精準傳球，他讓比賽變得更輕鬆。我認為他加入後，會清楚我們的比賽方式，很快就能適應。」喬治說。

喬治更認為快艇的「側翼海」將可以讓衛斯特布魯克打得更加自在。「我們有足夠的射手群可以圍繞著他，他可以完全做自己，空間會很開闊。」

「如果有衛斯特布魯克這樣控衛的加盟，他肯定會提升我們的球隊。希望他能看到這一點，我們會想辦法搞定的。」喬治說。