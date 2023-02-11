NBA／衛少續留鹽湖城與否 爵士球團尊重其選擇

在被湖人交易到鹽湖城之後，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的未來動向格外受到外界關注。儘管也不少流言指出，衛斯特布魯克很有可能會選擇買斷合約從而加入他想要去的球隊，也許是更具競爭力的球隊，但爵士方面已經與他完成會面，在表達球團立場和方針的同時，也尊重他的決定。

「我們對於任何一種選擇可能性都持開放態度。」爵士總管查尼克（Justin Zanik）說。

查尼克表示爵士已經開誠佈公將所有情況告知衛斯特布魯克，並尊重其身為一名球員所創下的成就，希望能給予他一個掌握自己生涯的發言權利。

倘若衛斯特布魯克願意留下來效力，他勢必要把上場時間留給年輕球員，特別是同為控衛的塞克斯頓（Collin Sexton）、霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）等，表現是有限制的，爵士方面亦坦言，這對於一位像衛斯特布魯克這樣的老將來說，這會是一個艱難的情況；因此，衛斯特布魯克也可以選擇不出賽，直接休兵回到家裡，球團是完全支持的。

目前市場上仍有不少球隊希望引進衛斯特布魯克，爵士陣營也指出，如果他想要繼續在場上拚戰，球隊也會理解並支持他的選擇。