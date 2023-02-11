NBA／湖人陣容大換血 魔術強森看好拉尾盤殺進季後賽

「如願」在季中交易截止日前送走衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的湖人隊，在總管佩林卡（Rob Pelinka）的操盤之下，一口氣引進羅素（D'Angelo Russell）、畢斯利（Malik Beasley）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、班霸（Mo Bamba）、里德（Davon Reed）5名球員，再加上先前交易進來的八村壘（Rui Hachimura），球隊陣容大換血且整個年輕化，展現觸底反彈力抗西區列強的強勁氣勢。

就連傳奇巨星魔術強森（Magic Johnson）也對於這支全新的紫金軍團充滿期待，認為目前排名西區第13的湖人有望強拉尾盤殺進季後賽。

「我認為湖人獲得羅素、畢斯利和班霸，將能夠打造成為一支季後賽球隊；羅素的組織和外線能力會幫助到詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）」魔術強森說。