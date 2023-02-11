NBA／衛少遭批「休息室吸血鬼」引熱議 眾球星發聲捍衛清白

湖人隊日前發動三方交易，將「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）送往爵士。交易發生後ESPN記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）形容這筆交易就像「將休息室的吸血鬼趕走」，引發各界質疑的聲浪。眾NBA球星皆聲援衛少，捍衛他的清白。

麥克曼奈明在談到這筆交易時說道，「是該這麼做了，衛少在本季結束後就不是球隊的一員」、「交易後球隊陣容更年輕，有人能投籃、也有防守者，正如一位消息人士告訴我，將休息室的吸血鬼趕走了」。

對此衛少老婆在社群寫道，「衛少不是吸血鬼，這是毀謗。任何了解實情的人都知道，這言論與事實相去甚遠。」她也擔心衛少的小孩們會受影響，必須向他們解釋父親不是吸血鬼。

此外多名NBA球星也發聲力挺衛少，質疑該報導的真實性。太陽隊保羅（Chris Paul）表示，「請把名字（消息人士）放上來」。安東尼（Carmelo Anthony）表示，「誰的消息來源？」騎士隊米契爾（Donovan Mitchell）表示，「停止這麼做。」

保羅、安東尼及米契爾聲援衛少。 截圖自Instagram

勇士隊前鋒格林（Draymond Green）也指出，「這種指控會讓其他球隊對簽下衛少時產生疑慮。請提出具體的例子，不然這就是人身攻擊。」格林也談到他眼中的衛少，「他的人品不壞，是個不可思議的人，所以我不喜歡這言論。但我也不敢全部否定，因為我不在湖人休息室。」

湖人球星戴維斯（Anthony Davis）今天也談到衛少，「我和衛少已經聊過，我認為他處在一個好位置。我希望大家明白，衛少是一個好人。」