NBA／25歲前轟千顆三分球 泰托姆史上第一人

波士頓塞爾蒂克隊今天以127比116擊敗夏洛特黃蜂隊，泰托姆（Jayson Tatum）一人灌進41分，本季第8次破40分，率隊奪下本季第40勝。泰托姆也成為NBA史上第一位在25歲前投進1000顆三分球的球員。

Jayson Tatum becomes the 1st player in NBA history to make 1,000 3-PT FG before his 25th birthday ❗#BleedGreen @jaytatum0 pic.twitter.com/jrWSchpOyU — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) February 11, 2023

法新社報導，塞爾蒂克2名先發大將布朗（Jaylen Brown）及霍福特（Al Horford）雖因傷缺席，所幸隊友神助攻，讓泰托姆免於獨自擔負進攻重任。

現年24歲的泰托姆今天命中5顆三分球，成為NBA歷史上第一位不到25歲就投進1000顆三分球的好手。

隊友懷特（Derrick White）談到泰托姆的表現時表示：「他使出了渾身解數。他在這個賽季把自己的表現提升到另一個層次，無論單看他比賽，還是跟他一起上場，他次次都能精準完成攻守任務。」

不只泰托姆，塞爾蒂克其他球員也是手感火熱。比賽開始不到1分鐘，豪瑟（Sam Hauser）和懷特先後砍進三分球，此後塞爾蒂克開始大殺四方。

Derrick White was ON ONE in the @celtics win.



🔥 33 PTS (career high)

🔥 10 AST

🔥 3 BLK

🔥 8 3PM (career high) pic.twitter.com/xTsTNHl7wa — NBA (@NBA) February 11, 2023

塞爾蒂克全隊單是上半場就砍進16記3分球，打破隊史紀錄，即使黃蜂第3節打出一波15比0攻勢，塞爾蒂克始終維持2位數領先優勢。

懷特此役灌進生涯新高的33分，另有10次助攻。塞爾蒂克全隊25記三分球當中，有8顆是他所貢獻。塞爾蒂克全場三分球55次出手，命中25球。