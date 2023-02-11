NBA／25歲前轟千顆三分球 泰托姆史上第一人
波士頓塞爾蒂克隊今天以127比116擊敗夏洛特黃蜂隊，泰托姆（Jayson Tatum）一人灌進41分，本季第8次破40分，率隊奪下本季第40勝。泰托姆也成為NBA史上第一位在25歲前投進1000顆三分球的球員。
Jayson Tatum becomes the 1st player in NBA history to make 1,000 3-PT FG before his 25th birthday ❗#BleedGreen @jaytatum0 pic.twitter.com/jrWSchpOyU— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) February 11, 2023
法新社報導，塞爾蒂克2名先發大將布朗（Jaylen Brown）及霍福特（Al Horford）雖因傷缺席，所幸隊友神助攻，讓泰托姆免於獨自擔負進攻重任。
現年24歲的泰托姆今天命中5顆三分球，成為NBA歷史上第一位不到25歲就投進1000顆三分球的好手。
41-piece for @jaytatum0 in the @celtics W 🔥— NBA (@NBA) February 11, 2023
Regular. pic.twitter.com/3K7eFiTyJK
隊友懷特（Derrick White）談到泰托姆的表現時表示：「他使出了渾身解數。他在這個賽季把自己的表現提升到另一個層次，無論單看他比賽，還是跟他一起上場，他次次都能精準完成攻守任務。」
不只泰托姆，塞爾蒂克其他球員也是手感火熱。比賽開始不到1分鐘，豪瑟（Sam Hauser）和懷特先後砍進三分球，此後塞爾蒂克開始大殺四方。
Derrick White was ON ONE in the @celtics win.— NBA (@NBA) February 11, 2023
🔥 33 PTS (career high)
🔥 10 AST
🔥 3 BLK
🔥 8 3PM (career high) pic.twitter.com/xTsTNHl7wa
塞爾蒂克全隊單是上半場就砍進16記3分球，打破隊史紀錄，即使黃蜂第3節打出一波15比0攻勢，塞爾蒂克始終維持2位數領先優勢。
懷特此役灌進生涯新高的33分，另有10次助攻。塞爾蒂克全隊25記三分球當中，有8顆是他所貢獻。塞爾蒂克全場三分球55次出手，命中25球。
We’re witnessing true greatness. pic.twitter.com/d0U0y5QAH1— Boston Celtics (@celtics) February 11, 2023
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言