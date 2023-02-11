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NBA／盼助灰狼闖進季後賽 康利：球隊潛力還沒發揮

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
康利正式代表灰狼出賽。 法新社
康利正式代表灰狼出賽。 法新社

老將康利（Mike Conley）因為一筆三方交易被送到明尼蘇達，今天他正式先發上陣，不過灰狼隊在下半場遭到痛擊，最終以107比128慘敗。

儘管灰狼不敵先前9戰吞下8敗的灰熊隊，但在康利看來，天賦出眾的灰狼仍有許多潛力有待開發。

「這支球隊還沒有發揮出潛力，這是一件令人興奮的事。我來到這裡並成為其中的一份子，希望可以幫球隊迅速發展，然後一舉衝進季後賽。」康利說。

康利轉戰灰狼，最高興的可能就屬戈貝爾（Rudy Gobert）了！過往他們曾在鹽湖城搭檔，對於兩人能夠再次相聚合作，戈貝爾坦言感到非常興奮。

「我愛康利，我愛他打球的方式。我現在真的很興奮。」戈貝爾說。

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