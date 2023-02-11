快訊

台灣搜救隊將撤離土耳其？不是說撤就撤 由「這2方」協調決定

NBA／亞歷山大飆44分平生涯紀錄 高效數據創隊史首見

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
亞歷山大展現驚人得分效率。 路透社
亞歷山大展現驚人得分效率。 路透社

本季前兩次面對拓荒者隊場均可以得到31分的雷霆隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），今天再度交手持續大爆發。

亞歷山大上場39分鐘，16投13中包括19罰18中，沒有靠三分球攻勢就以驚人的效率豪取44分7助攻3籃板2抄截，追平生涯得分紀錄，帶領雷霆在第四節後來居上，以138比129逆轉擊潰拓荒者。

根據統計，亞歷山大成為雷霆隊史首位以至少8成命中率拿到40分以上的球員，就連過往的杜蘭特（Kevin Durant）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）都沒有達成過。

「今晚我得到很多罰球機會，這確實有幫助，」談到追平生涯得分紀錄、亞歷山大說道，「我只是在我的進攻舒適區出手，試著帶給防守者更多壓力。」球風全面的亞歷山大是聯盟本季唯一一位至少拿到1500分、200籃板、200助攻、50抄截、50阻攻的球員。

雷霆前兩次擊敗拓荒者一共只贏了5分，今天第四節初一度落後9分之多，但亞歷山大單節得到10分，喬伊（Isaiah Joe）和多特（Luguentz Dort）板凳上場合拿13分，雷霆殺出一波16比2的猛烈攻勢，一舉超前比分；之後更是一路將差距擴大到15分。

多特拿到18分，吉迪（Josh Giddey）19分7助攻6籃板，威廉斯（Jalen Williams）13分6助攻4籃板。

狀態還是維持高檔的里拉德（Damian Lillard），仍舊攻下38分9助攻，葛蘭特（Jerami Grant）23分4籃板；瑞迪許（Cam Reddish）交易後首度擔任先發，獲得11分。西蒙斯（Anfernee Simons）這場比賽狀態欠佳14投僅3中，得到11分6助攻。

相關新聞

NBA／腹傷未癒卻隱瞞 小裴頓回鍋勇士恐添變數

衛冕軍勇士隊日前在交易截止大限前，與活塞、老鷹和拓荒者隊完成一筆牽動4支球隊與4名球員的交易案，迎回上季冠軍班底的小裴頓...

NBA／詹姆斯登基得分王卻擺臭臉 戴維斯透露已道歉

詹姆斯（LeBron James）日前登基歷史得分王，完成紀錄的當下，幾乎全場球迷及球員都興奮為其喝采，不過湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis）卻被捕捉到不開心的神情，引發軒然大波，他昨天透

NBA／唐西奇仍無緣合體厄文 獨行俠轟垮國王奪3連勝

儘管唐西奇（Luka Doncic）因傷勢問題還無法正式搭檔厄文（Kyrie Irving），但獨行俠作客面對排名在前的國王，從比賽一開始就展現旺盛火力，表現完全壓制對手，最多領先達24分。雖然國王試

NBA／又是0.3秒逆轉秀！巴特勒空中接力致勝灌籃氣走火箭

前一場對國王，火箭在剩下0.3秒因防守福克斯（De'Aaron Fox）三分出手被吹犯規，最後讓對方連續罰進3球慘遭逆轉；今天迎戰熱火，火箭又是剩下0.3秒因籃下門戶洞開，直接讓巴特勒（Jimmy B

NBA／真的「GOAT」出現！兩隻山羊被帶進詹姆斯慶功晚宴

湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）近日登基NBA史上得分王，先前也自認是山羊（GOAT，意指歷史最佳球員）。沒想到他與家人及朋友共進晚餐時，真的牽了兩隻山羊進入餐廳。 根據知名八卦媒體

NBA／繞了一圈又回湖人 羅素：和詹姆斯、AD打球很輕鬆

NBA交易大限已過，過去這段期間，西區不少球隊換來重要爭冠拼圖，在這之中，羅素（D'Angelo Russell）重返湖人隊的交易案格外引人注目，而他也在今日受訪時分享自己對這支球隊的感受。 羅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦