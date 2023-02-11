NBA／亞歷山大飆44分平生涯紀錄 高效數據創隊史首見

本季前兩次面對拓荒者隊場均可以得到31分的雷霆隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），今天再度交手持續大爆發。

亞歷山大上場39分鐘，16投13中包括19罰18中，沒有靠三分球攻勢就以驚人的效率豪取44分7助攻3籃板2抄截，追平生涯得分紀錄，帶領雷霆在第四節後來居上，以138比129逆轉擊潰拓荒者。

根據統計，亞歷山大成為雷霆隊史首位以至少8成命中率拿到40分以上的球員，就連過往的杜蘭特（Kevin Durant）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）都沒有達成過。

Smooth. Shifty. Shai.



44 PTS

13-16 FGM

18-19 FTM

7 AST@okcthunder W



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「今晚我得到很多罰球機會，這確實有幫助，」談到追平生涯得分紀錄、亞歷山大說道，「我只是在我的進攻舒適區出手，試著帶給防守者更多壓力。」球風全面的亞歷山大是聯盟本季唯一一位至少拿到1500分、200籃板、200助攻、50抄截、50阻攻的球員。

雷霆前兩次擊敗拓荒者一共只贏了5分，今天第四節初一度落後9分之多，但亞歷山大單節得到10分，喬伊（Isaiah Joe）和多特（Luguentz Dort）板凳上場合拿13分，雷霆殺出一波16比2的猛烈攻勢，一舉超前比分；之後更是一路將差距擴大到15分。

多特拿到18分，吉迪（Josh Giddey）19分7助攻6籃板，威廉斯（Jalen Williams）13分6助攻4籃板。

狀態還是維持高檔的里拉德（Damian Lillard），仍舊攻下38分9助攻，葛蘭特（Jerami Grant）23分4籃板；瑞迪許（Cam Reddish）交易後首度擔任先發，獲得11分。西蒙斯（Anfernee Simons）這場比賽狀態欠佳14投僅3中，得到11分6助攻。