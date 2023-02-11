NBA／安戴托昆波砍35分輕取快艇 公鹿勇奪10連勝

昨晚在下半場逆轉湖人的公鹿，繼續在同一個場地迎戰洛城雙雄之一的快艇。公鹿雖連續作戰卻未顯疲態，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）只上場30分鐘就轟下35分8籃板6助攻2抄截，率領公鹿在末節擊潰對手，終場以119比106輕取快艇，勇奪目前聯盟最佳的10連勝。

安戴托昆波持續近期的火燙狀態，在公鹿這波10連勝中，他有8場至少拿到33分。特別是在這場比賽的第四節，安戴托昆波獨拿10分，搭配替補球員適時發揮，公鹿一口氣領先達19分。

洛培茲（Brook Lopez）全場13投9中包括4記三分球，拿下22分15籃板3阻攻，哈勒戴（Jrue Holiday）19分6助攻5籃板2抄截：替補的卡特（Jevon Carter）和比徹姆（MarJon Beauchamp）也都有兩位數得分。米道頓這場比賽休兵，克勞德（Jae Crowder）同樣也還沒正式亮相。

雷納德（Kawhi Leonard）在「背靠背」情況下未出賽，老將貝頓（Nicolas Batum）亦是相同；季中交易過來的葛登（Eric Gordon）、普拉里（Mason Plumlee）、海蘭德（Bones Hyland）也都無法出賽。

喬治（Paul George）得到19分11籃板6助攻，波士頓（Brandon Boston Jr.）頂上先發獲得20分；鮑威爾（Norman Powell）16分，莫里斯（Marcus Morris Sr.）15分。先前10戰拿下7勝的快艇，近期連續敗給獨行俠和公鹿，排名仍居西區第6。