NBA／與前主帥再續前緣？ 沃神曝公牛領先衛少爭奪戰

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在交易截止日前被送往爵士隊，被外界預期他也可能會與球隊達成買斷協議，未來落腳何處也引發外界揣測；而有「沃神」之名的《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）則是在節目中表示，公牛隊可能會是競爭「衛少」的領跑者。

曾9度入選明星賽的衛斯特布魯克為湖人效力一季半，留下場均17.4分、7.2助攻、6.9籃板的成績，與過往大三元製造機的身手有一段差距，但若最終與爵士達成買斷協議，其他季後賽球隊將能用低廉的薪資簽下他，勢必也會引發不少球隊的競逐。

如果衛斯特布魯克最終進入買斷市場，最常與他連結在一起的分別是另一支家鄉球隊快艇隊以及熱火隊。但根據沃納羅斯基的說法，公牛的教練團和衛斯特布魯克相當有緣，這可能會是公牛在衛少爭奪戰勝出的一大因素，「唐納文（Billy Donovan）是他在雷霆隊的教練，如果再看得細一點，會發現齊克斯（Maurice Cheeks）、朗史塔夫（Josh Longstaff）這些過往跟衛斯特布魯克關係良好的前雷霆助教如今也都在公牛陣中。」

公牛是聯盟唯二在季中交易截止日前沒有任何動作增添新援的球隊，目標明顯是季後賽的他們目前以26勝29敗位居東區第9名，沃納羅斯基認為，衛斯特布魯克將可以為這支球隊帶來幫助，「他可以替公牛的板凳加入火花以及能量。」