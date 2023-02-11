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NBA／西區誰能戰勝有KD的太陽？ 湖人主帥：我們不怕

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人主帥漢姆(左)。 美聯社
湖人主帥漢姆(左)。 美聯社

太陽隊上季例行賽拿下西區第一，卻在季後賽爆冷輸給獨行俠隊。休賽季以來壞事接二連三，包括前老闆歧視風波、中鋒艾頓（Deandre Ayton）與主帥不合及主將布克（Devin Booker）受傷，導致太陽不再被視為奪冠熱門。不過交易截止日前引進超級巨星杜蘭特（Kevin Durant），再度扭轉情勢。

杜蘭特被視為聯盟頂級球星，將與近年崛起的得分機器布克、資深控衛保羅（Chris Paul）組成三巨頭，另有2018年選秀狀元艾頓鎮守禁區，ESPN不禁在社群發文詢問，「誰能戰勝這個組合？」

湖人隊同樣在交易大限前戰力大提升，主帥漢姆（Darvin Ham）被問到對杜蘭特加盟太陽的看法時回應，「我覺得這對西區來說是一劑強心針，但別誤會，我們球隊不懼怕任何人。」

湖人目前在西區排名13，不過他們成功在交易大限前補強陣容，送出衛斯特布魯克（Russell Westbrook），換回羅素（D'Angelo Russell）、畢斯利（Malik Beasley）及范德比爾特（Jarred Vanderbilt），這3位新援預計明天（12日）作客勇士隊的比賽上場。

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