NBA／陣容變動無礙逆轉秀 爵士3將聯手斷暴龍連勝

又一次面臨陣容變動的爵士，在作客多倫多的比賽中再度展現出韌性，克服第四節最後5分多鐘一度落後兩位數分差的劣勢，硬是上演大逆轉，以122比116力退暴龍。

頂替明星賽先發的馬卡南（Lauri Markkanen）得到23分9籃板5助攻，新秀中鋒凱斯勒（Walker Kessler）拿下23分9籃板，得分創生涯新高；塞克斯頓（Collin Sexton）也有22分6助攻5籃板5抄截2阻攻的全能演出；歐林尼克（Kelly Olynyk）15分8助攻7籃板進帳。

Walker Kessler with the CLUTCH bucket to reach a career-high 23 points!



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在第四節這波猛烈攻勢中，馬卡南、塞克斯頓、凱斯勒聯手拿到全隊26分之中的19分，聯手斬斷暴龍3連勝。爵士中止3連敗，目前仍排在西區第10，但和後面的拓荒者並無勝差。

席亞康（Pascal Siakam）此戰獲得35分6籃板4助攻3抄截，他在今天遞補入選明星賽，生涯第2次完成；崔蘭特（Gary Trent Jr.）19分5籃板4助攻3抄截，范弗利特（Fred VanVleet）17分4籃板4助攻，阿丘瓦（Precious Achiuwa）16分4籃板4助攻。伯爾特（Jakob Poeltl）回鍋後替補上場17分鐘，拿到6分4籃板2助攻。