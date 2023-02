NBA／陣容變動無礙逆轉秀 爵士3將聯手斷暴龍連勝

又一次面臨陣容變動的爵士,在作客多倫多的比賽中再度展現出韌性,克服第四節最後5分多鐘一度落後兩位數分差的劣勢,硬是上演大逆轉,以122比116力退暴龍。

頂替明星賽先發的馬卡南(Lauri Markkanen)得到23分9籃板5助攻,新秀中鋒凱斯勒(Walker Kessler)拿下23分9籃板,得分創生涯新高;塞克斯頓(Collin Sexton)也有22分6助攻5籃板5抄截2阻攻的全能演出;歐林尼克(Kelly Olynyk)15分8助攻7籃板進帳。

Walker Kessler with the CLUTCH bucket to reach a career-high 23 points!



Watch the final minute: https://t.co/0rrSPxOHD0 pic.twitter.com/EEC0QQ3NbS