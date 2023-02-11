快訊

搶高中生人才 大學設半導體工程科系 實習薪水高達5萬6

交流道下方突冒熊熊火光！雲林中油天然氣管線破裂搶修中

NBA／真的「GOAT」出現！兩隻山羊被帶進詹姆斯慶功晚宴

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯。 法新社
詹姆斯。 法新社

湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）近日登基NBA史上得分王，先前也自認是山羊（GOAT，意指歷史最佳球員）。沒想到他與家人及朋友共進晚餐時，真的牽了兩隻山羊進入餐廳。

根據知名八卦媒體《TMZ》報導，詹姆斯昨天賽後前往洛杉磯一家高級餐廳，慶祝自己創下歷史得分王里程碑。值得一提的是，詹姆斯進入餐廳後，兩隻山羊就被飼養員帶進餐廳。不過只待了15分鐘左右，就因衛生理由被帶離餐廳。

詹姆斯與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）誰才是「GOAT」，成為近年熱門討論話題。詹姆斯先前也曾表示，「作為一名籃球員帶來的成就，我覺得我是有史以來最好的籃球員。」

LeBron James

相關新聞

NBA／詹姆斯登基得分王卻擺臭臉 戴維斯透露已道歉

詹姆斯（LeBron James）日前登基歷史得分王，完成紀錄的當下，幾乎全場球迷及球員都興奮為其喝采，不過湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis）卻被捕捉到不開心的神情，引發軒然大波，他昨天透

NBA／贊成交易來厄文 唐西奇沒想過能合作：很久沒打無球了

獨行俠隊前天迎接厄文（Kyrie Irving）轉隊首秀並贏球後，今天將繼續作客國王主場，不過本場比賽獨行俠一哥唐西奇（...

NBA／腹傷未癒卻隱瞞 小裴頓回鍋勇士恐添變數

衛冕軍勇士隊日前在交易截止大限前，與活塞、老鷹和拓荒者隊完成一筆牽動4支球隊與4名球員的交易案，迎回上季冠軍班底的小裴頓...

NBA／又是0.3秒逆轉秀！巴特勒空中接力致勝灌籃氣走火箭

前一場對國王，火箭在剩下0.3秒因防守福克斯（De'Aaron Fox）三分出手被吹犯規，最後讓對方連續罰進3球慘遭逆轉；今天迎戰熱火，火箭又是剩下0.3秒因籃下門戶洞開，直接讓巴特勒（Jimmy B

NBA／被欽點頂替明星賽先發 馬卡南：非常興奮開心

NBA官方今天宣佈灰狼隊後衛愛德華（Anthony Edwards）、國王隊後衛福克斯（De'Aaron Fox）和暴龍前鋒席亞康（Pascal Siakam）將會遞補進入明星賽。此外，安比德（Joe

NBA／繞了一圈又回湖人 羅素：和詹姆斯、AD打球很輕鬆

NBA交易大限已過，過去這段期間，西區不少球隊換來重要爭冠拼圖，在這之中，羅素（D'Angelo Russell）重返湖人隊的交易案格外引人注目，而他也在今日受訪時分享自己對這支球隊的感受。 羅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦