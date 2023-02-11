NBA／真的「GOAT」出現！兩隻山羊被帶進詹姆斯慶功晚宴

湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）近日登基NBA史上得分王，先前也自認是山羊（GOAT，意指歷史最佳球員）。沒想到他與家人及朋友共進晚餐時，真的牽了兩隻山羊進入餐廳。

根據知名八卦媒體《TMZ》報導，詹姆斯昨天賽後前往洛杉磯一家高級餐廳，慶祝自己創下歷史得分王里程碑。值得一提的是，詹姆斯進入餐廳後，兩隻山羊就被飼養員帶進餐廳。不過只待了15分鐘左右，就因衛生理由被帶離餐廳。

詹姆斯與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）誰才是「GOAT」，成為近年熱門討論話題。詹姆斯先前也曾表示，「作為一名籃球員帶來的成就，我覺得我是有史以來最好的籃球員。」