NBA／又是0.3秒逆轉秀！巴特勒空中接力致勝灌籃氣走火箭

前一場對國王,火箭在剩下0.3秒因防守福克斯(De'Aaron Fox)三分出手被吹犯規,最後讓對方連續罰進3球慘遭逆轉;今天迎戰熱火,火箭又是剩下0.3秒因籃下門戶洞開,直接讓巴特勒(Jimmy Butler)「開後門」上演第一時間空中接力致勝灌籃。火箭再次以95比97飲恨,吞下5連敗。

GABE VINCENT OUT-OF-BOUNDS LOB TO JIMMY BUTLER FOR THE WIN 🚨 pic.twitter.com/Z4roYsfz1C