NBA／又是0.3秒逆轉秀！巴特勒空中接力致勝灌籃氣走火箭

前一場對國王，火箭在剩下0.3秒因防守福克斯（De'Aaron Fox）三分出手被吹犯規，最後讓對方連續罰進3球慘遭逆轉；今天迎戰熱火，火箭又是剩下0.3秒因籃下門戶洞開，直接讓巴特勒（Jimmy Butler）「開後門」上演第一時間空中接力致勝灌籃。火箭再次以95比97飲恨，吞下5連敗。

GABE VINCENT OUT-OF-BOUNDS LOB TO JIMMY BUTLER FOR THE WIN 🚨 pic.twitter.com/Z4roYsfz1C — NBA (@NBA) February 11, 2023

巴特勒得到16分4籃板4助攻2抄截；赫洛（Tyler Herro）轟進31分9籃板8助攻，阿德巴約（Bam Adebayo）20分9籃板3助攻2抄截；替補的史特魯斯（Max Strus）得到14分。

雖然是面對西區墊底的球隊，但主場作戰的熱火整場比賽打來卻不輕鬆，前三節結束僅領先2分，甚至進入第四節也無法有效拉開比分，巴特勒在這一節獨拿10分，都集中在最後2分半鐘，一度讓熱火超前兩分。

新秀史密斯（Jabari Smith）隨後把握兩罰機會，比賽看似要進入延長加賽。不過火箭「0.3秒」魔咒再度發酵，在熱火最後一波進攻中，文森（Gabe Vincent）底線發球，火箭沒能跟住巴特勒的移動，讓他直接闖到籃下，第一時間把球灌進。

火箭陣中以史密斯的22分8分為最佳，馬丁（KJ Martin Jr.）17分，森根（Alperen Sengun）12分8籃板3助攻。