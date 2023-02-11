快訊

土耳其強震！吳鳳曬好幾噸台灣捐贈物資「代表也很吃驚」：差點哭了

中職／佐佐木朗希也被「襄」到 透過陳冠宇問合照

因應間諜氣球事件！美商務部：將6家中國企業列入貿易黑名單

NBA／連明星賽遞補都沒有 哈登率76人退尼克證明身手

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
哈登全場拿下20分、12助攻、8籃板，還命中致勝跳投。 法新社
哈登全場拿下20分、12助攻、8籃板，還命中致勝跳投。 法新社

儘管在今天聯盟公布的明星賽遞補名單中依舊未能入選，76人隊「大鬍子」哈登（James Harden）對尼克隊之戰仍展現主宰戰局的能力，全場進帳20分、12助攻、8籃板，並在比賽倒數階段命中決定勝負的跳投，幫助76人以119：108終止2連敗。

NBA宣布明星賽傷兵遞補名單，76人一哥安比德（Joel Embiid）與灰熊隊莫蘭特（Ja Morant）、馬卡南（Lauri Markkanen）頂替因傷無法參賽的柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、威廉森（Zion Williamson）成為明星賽先發，三個空缺則由愛德華（Anthony Edwards）、福克斯（De'Aaron Fox）、席亞康（Pascal Siakam）補上。

哈登儘管在明星賽票選獲得球員選票第5、球迷選票第4、媒體選票第5名的高支持率，最終卻連遞補名單都無法入選，甚至還被各項票選排名都在他之後的席亞康搶下遞補機會，被認為是今年最大遺珠。

不過在今天與尼克之戰，哈登也用表現證明自己，全場拿下20分、12助攻、8籃板，不僅幫助球隊取勝，也是全場「正負值」次高的球員，僅次於替補上陣攻下27分的隊友馬克西（Tyrese Maxey），搭配上安比德全場35分、11籃板、6助攻的全能演出，幫助76人終止2連敗。

延伸閱讀

NBA／拓荒者送出哈特 向尼克換來被冷凍的瑞迪許+首輪籤

NBA／怎麼看厄文交易案？ 哈登反應冷

NBA／76人崩盤慘遭尼克逆轉 安比德：領先20分不算什麼

NBA／哈登社群抱怨落選明星賽 安比德也怒轟：給我解釋

相關新聞

NBA／詹姆斯登基得分王卻擺臭臉 戴維斯透露已道歉

詹姆斯（LeBron James）日前登基歷史得分王，完成紀錄的當下，幾乎全場球迷及球員都興奮為其喝采，不過湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis）卻被捕捉到不開心的神情，引發軒然大波，他昨天透

NBA／贊成交易來厄文 唐西奇沒想過能合作：很久沒打無球了

獨行俠隊前天迎接厄文（Kyrie Irving）轉隊首秀並贏球後，今天將繼續作客國王主場，不過本場比賽獨行俠一哥唐西奇（...

NBA／腹傷未癒卻隱瞞 小裴頓回鍋勇士恐添變數

衛冕軍勇士隊日前在交易截止大限前，與活塞、老鷹和拓荒者隊完成一筆牽動4支球隊與4名球員的交易案，迎回上季冠軍班底的小裴頓...

NBA／傳拓荒者隊醫要求小裴頓打止痛針 體檢未過勇士陷兩難

勇士隊日前與拓荒者、活塞及老鷹隊達成一筆四方交易，將榜眼中鋒威斯曼（James Wiseman）送到拓荒者換回小裴頓（Gary Payton II），不過今天卻傳出意外消息，小裴頓未通過勇士體檢，這筆

NBA／愛德華、福克斯遞補進明星賽 席亞康生涯第2次

2023年明星賽將在台灣時間2月20日於鹽湖城登場，不過受到傷勢影響，包括柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、威廉森（Zion Williamson）這3位票選先發

NBA／被欽點頂替明星賽先發 馬卡南：非常興奮開心

NBA官方今天宣佈灰狼隊後衛愛德華（Anthony Edwards）、國王隊後衛福克斯（De'Aaron Fox）和暴龍前鋒席亞康（Pascal Siakam）將會遞補進入明星賽。此外，安比德（Joe

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦