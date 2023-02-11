NBA／盼與杜蘭特一對一 布克：看很多他的精彩剪輯影片

先前從左腹股溝拉傷中復出的太陽隊少主布克（Devin Booker），昨天對老鷹一戰並未上場，而是選在今天「背靠背」客場對溜馬的比賽中重新登場。

布克此役拿下21分5助攻4籃板，太陽挾著全隊6人得分雙位數的猛烈火力，整場比賽一路領先，最多贏到26分，最終以117比104輕取對手。

艾頓（Deandre Ayton）貢獻22分11籃板2抄截2助攻，保羅（Chris Paul）得到19分9助攻2抄截，奧柯吉（Josh Okogie）17分6籃板3抄截，克雷格（Torrey Craig）11分13籃板3助攻。

對於季中交易大有斬獲、躍升聯盟最受矚目球隊的太陽來說，如何撐過這段等待杜蘭特（Kevin Durant）復出的時間，將是球隊能否在西區搶下更好種子排序的關鍵。太陽目前仍排名西區第5，但和獨行俠、快艇之間並無勝差。

談到球隊在季中交易截止日前重磅迎接杜蘭特加盟，布克難掩興奮之情，畢竟兩人曾經在美國男籃一同合作過，如今將攜手衝擊總冠軍。

「我對於能夠每天看到杜蘭特如何訓練備戰感到興奮，期盼著能跟他一對一單打。他是一個天賦卓越的球員，之前沒有出現過這樣的人。他的比賽剪輯影片可能是我看過最多的一個。」布克說。

而談到布里吉斯（Mikal Bridges）和強森（Cameron Johnson）兩位好兄弟的離開，布克難免也是有些感傷。「我們會非常想念他們。他們是一生的兄弟和朋友，我們會永遠保持聯絡。2026年再看看。」

布克這番話可說是語帶玄機，因為布里吉斯的合約將在2026年夏天到期。