NBA／羅素公開批評戈貝爾導致氣氛差 灰狼記者：康利比較好

灰狼隊休賽季發動交易換回中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），試圖爭奪總冠軍。結果戈貝爾與球隊化學反應不佳，陣中主控羅素（D'Angelo Russell）還對球隊表達不滿，使灰狼在交易截止日前參與三方交易，將羅素送至湖人隊，並從爵士隊換回控衛康利（Mike Conley），灰狼隨隊記者庫羅辛斯基（Jon Krawczynski）也說明整件事的過程。

庫羅辛斯基（Jon Krawczynski）透露羅素不開心的原因正是戈貝爾，「球隊在和戈貝爾磨合時發生困難，羅素直接把問題攤在檯面上，例如戈貝爾時常無法接住球，還常在籃下放槍、錯失籃板球。」

庫羅辛斯基表示，「我常走進休息室訪問，和一些教練及球員聊過，他們都聽過羅素在比賽中批評戈貝爾。雖然戈貝爾該為表現不佳負責，但羅素身為控衛本來就應該努力讓隊友參與比賽。羅素不僅沒這麼做，還經常公開批評戈貝爾，導致球隊氣氛不佳。」

庫羅辛斯基也大讚康利能幫助球隊，比羅素更適合戈貝爾，「康利和戈貝爾有合作過，且擁有很高的籃球智商，不是像羅素那種球員。戈貝爾很信任康利，康利的到來對他相當重要。」