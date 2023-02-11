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NBA／賽後訪談涉及同志歧視 籃網小將遭罰4萬美元

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
湯瑪斯遭罰款處分。 路透社
湯瑪斯遭罰款處分。 路透社

籃網二年級小將湯瑪斯（Cam Thomas）近期頻頻展現進攻威力，創下連3場破40分的罕見表現，不過他在昨天擊敗公牛後的訪談中，脫口涉及到性別歧視的不當言論，卻是遭到聯盟罰款4萬美元（約新台幣120.8萬）。

這場比賽回鍋的丁威迪（Spencer Dinwiddie）攻下25分，湯瑪斯補上20分，儼然形成布魯克林新版的雙槍組合。

而丁威迪先前在加盟記者會上曾開玩笑地說：「我不是最好的交易籌碼，但肯定是最帥的一個，籃網這方面亟需這樣的奧援。」

因此在籃網與公牛比賽結束之後，湯瑪斯被問到有關丁威迪這番調侃搞笑話的看法時，他直接脫口而出：「我有看了那個訪問，我想說的是我們已經有很多帥哥了，但我們不是男同志。」

湯瑪斯這段涉及到性別歧視的談話直接被放送出來，聯盟也迅速做出懲處，給了他一張4萬美元的罰單。對本季薪資約213萬美元的湯瑪斯來說，這筆罰款也不算是小錢了。

湯瑪斯事後也透過社群媒體向外界致歉。「我想為我在賽後採訪中使用的不當言詞道歉。我對勝利感到很興奮、很開心。我絕對無意冒犯任何人，但我也意識到可能無意之間造成別人傷害。我再次對此道歉。」

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