NBA／贊成交易來厄文 唐西奇沒想過能合作：很久沒打無球了

獨行俠隊前天迎接厄文（Kyrie Irving）轉隊首秀並贏球後，今天將繼續作客國王主場，不過本場比賽獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）確定無法上場連線，他在談到厄文加盟時直言，儘管自己相當喜歡被交易出去的丁威迪（Spencer Dinwiddie）與芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith），但當球團向他表示可以交易厄文時，自己也忍不住動心。

因為右腳跟挫傷缺陣一周的唐西奇，在休息這段期間，球隊卻發生巨大改變，迎接8屆全明星後衛厄文加入，也是唐西奇生涯繼與前獨行俠一哥諾維茨基（Dirk Nowitzki）合作後，再次與聯盟頂尖巨星搭擋。

儘管今天與國王之戰一度被設定將歸隊，唐西奇仍在投籃訓練結束後被排除在出賽名單外，但談到新隊友厄文加盟時，他說：「我肯定會懷念他們（丁威迪、芬尼史密斯），但厄文就是厄文，他是NBA冠軍，可能還是現役最好的控球、一名了不起的球員，和他一起打球會很有趣。」

唐西奇與厄文的組合，也被認為是西區、甚至全聯盟最有破壞力的後場連線，唐西奇說：「從未想過能和厄文一起打球，這顯然即將發生，我認為合作沒有問題，也覺得這會是一段很棒的學習過程，畢竟除了新人年外，很久沒有打無球了，但是有像他這樣的球員在，狀況肯定會不同。」