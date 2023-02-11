快訊

因應間諜氣球事件！美商務部：將6家中國企業列入貿易黑名單

台灣人被點名！為拍富士山美照「亂闖馬路」日本居民困擾報警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／贊成交易來厄文 唐西奇沒想過能合作：很久沒打無球了

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐西奇今日仍無法上場和厄文一起打球，但對能與這位明星後衛合作很興奮。 歐新社
唐西奇今日仍無法上場和厄文一起打球，但對能與這位明星後衛合作很興奮。 歐新社

獨行俠隊前天迎接厄文（Kyrie Irving）轉隊首秀並贏球後，今天將繼續作客國王主場，不過本場比賽獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）確定無法上場連線，他在談到厄文加盟時直言，儘管自己相當喜歡被交易出去的丁威迪（Spencer Dinwiddie）與芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith），但當球團向他表示可以交易厄文時，自己也忍不住動心。

因為右腳跟挫傷缺陣一周的唐西奇，在休息這段期間，球隊卻發生巨大改變，迎接8屆全明星後衛厄文加入，也是唐西奇生涯繼與前獨行俠一哥諾維茨基（Dirk Nowitzki）合作後，再次與聯盟頂尖巨星搭擋。

儘管今天與國王之戰一度被設定將歸隊，唐西奇仍在投籃訓練結束後被排除在出賽名單外，但談到新隊友厄文加盟時，他說：「我肯定會懷念他們（丁威迪、芬尼史密斯），但厄文就是厄文，他是NBA冠軍，可能還是現役最好的控球、一名了不起的球員，和他一起打球會很有趣。」

唐西奇與厄文的組合，也被認為是西區、甚至全聯盟最有破壞力的後場連線，唐西奇說：「從未想過能和厄文一起打球，這顯然即將發生，我認為合作沒有問題，也覺得這會是一段很棒的學習過程，畢竟除了新人年外，很久沒有打無球了，但是有像他這樣的球員在，狀況肯定會不同。」

延伸閱讀

NBA／痛批蔡崇信阻擋厄文去湖人 勇士格林：有錢卻氣量狹小

NBA／獨行俠首秀轟24分搶勝 厄文：唐西奇回來會更有趣

NBA／對杜蘭特加盟太陽有何看法？厄文：恭喜他離開

NBA／厄文飆24分助獨行俠推翻快艇 首次轉隊首戰就取勝

相關新聞

NBA／詹姆斯登基得分王卻擺臭臉 戴維斯透露已道歉

詹姆斯（LeBron James）日前登基歷史得分王，完成紀錄的當下，幾乎全場球迷及球員都興奮為其喝采，不過湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis）卻被捕捉到不開心的神情，引發軒然大波，他昨天透

NBA／贊成交易來厄文 唐西奇沒想過能合作：很久沒打無球了

獨行俠隊前天迎接厄文（Kyrie Irving）轉隊首秀並贏球後，今天將繼續作客國王主場，不過本場比賽獨行俠一哥唐西奇（...

NBA／腹傷未癒卻隱瞞 小裴頓回鍋勇士恐添變數

衛冕軍勇士隊日前在交易截止大限前，與活塞、老鷹和拓荒者隊完成一筆牽動4支球隊與4名球員的交易案，迎回上季冠軍班底的小裴頓...

NBA／傳拓荒者隊醫要求小裴頓打止痛針 體檢未過勇士陷兩難

勇士隊日前與拓荒者、活塞及老鷹隊達成一筆四方交易，將榜眼中鋒威斯曼（James Wiseman）送到拓荒者換回小裴頓（Gary Payton II），不過今天卻傳出意外消息，小裴頓未通過勇士體檢，這筆

NBA／愛德華、福克斯遞補進明星賽 席亞康生涯第2次

2023年明星賽將在台灣時間2月20日於鹽湖城登場，不過受到傷勢影響，包括柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、威廉森（Zion Williamson）這3位票選先發

NBA／被欽點頂替明星賽先發 馬卡南：非常興奮開心

NBA官方今天宣佈灰狼隊後衛愛德華（Anthony Edwards）、國王隊後衛福克斯（De'Aaron Fox）和暴龍前鋒席亞康（Pascal Siakam）將會遞補進入明星賽。此外，安比德（Joe

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦