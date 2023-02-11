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NBA／詹姆斯登基得分王卻擺臭臉 戴維斯透露已道歉
詹姆斯（LeBron James）日前登基歷史得分王，完成紀錄的當下，幾乎全場球迷及球員都興奮為其喝采，不過湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis）卻被捕捉到不開心的神情，引發軒然大波，他昨天透露已向詹姆斯道歉。
戴維斯解釋不開心的原因是球隊落後，「我們落後雷霆隊，這是一場關鍵的比賽，我很生氣輸掉比賽。事情就是那麼簡單，詹姆斯也知道這點，其他人要怎麼想是他們的事，但我當下不開心真的是因為輸掉比賽。」
戴維斯還原事件當下，「我退場到球員通道發洩情緒，回到板凳席沒意識到詹姆斯正好創造歷史。」他也強調，「自己的肢體語言影響到詹姆斯慶祝時刻，這種感覺很糟糕。」
詹姆斯曾在比賽當下鼓勵戴維斯，「我愛你，我只想讓你知道我愛你，兄弟。這就是我想讓你知道的全部。」戴維斯透露，這些話消除兩人之間關係生變的擔憂。
Anthony Davis didn’t look very happy for LeBron last night.— NBA Memes (@NBAMemes) 2023年2月8日
This pic got me in tears 💀😭 pic.twitter.com/xG0IjMlsCp
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