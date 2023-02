NBA／被欽點頂替明星賽先發 馬卡南：非常興奮開心

NBA官方今天宣佈灰狼隊後衛愛德華(Anthony Edwards)、國王隊後衛福克斯(De'Aaron Fox)和暴龍前鋒席亞康(Pascal Siakam)將會遞補進入明星賽。此外,安比德(Joel Embiid)、莫蘭特(Ja Morant)和馬卡南(Lauri Markkanen)也將會遞補成為先發。

原本票選先發的柯瑞(Stephen Curry)、杜蘭特(Kevin Durant)、威廉森(Zion Williamson)各自因傷勢影響,確定無法出席明星賽。

本季表現突飛猛進寫下生涯年的馬卡南,不僅首度入選明星賽,更被欽點頂替先發,對此他也感到十分興奮。

「我感到非常開心,這是我一直努力奮鬥的目標。你會記得整個旅程所經歷過的一切,每件事的發生背後都是有其原因的。」

