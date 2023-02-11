NBA／被欽點頂替明星賽先發 馬卡南：非常興奮開心

NBA官方今天宣佈灰狼隊後衛愛德華（Anthony Edwards）、國王隊後衛福克斯（De'Aaron Fox）和暴龍前鋒席亞康（Pascal Siakam）將會遞補進入明星賽。此外，安比德（Joel Embiid）、莫蘭特（Ja Morant）和馬卡南（Lauri Markkanen）也將會遞補成為先發。

原本票選先發的柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、威廉森（Zion Williamson）各自因傷勢影響，確定無法出席明星賽。

本季表現突飛猛進寫下生涯年的馬卡南，不僅首度入選明星賽，更被欽點頂替先發，對此他也感到十分興奮。

「我感到非常開心，這是我一直努力奮鬥的目標。你會記得整個旅程所經歷過的一切，每件事的發生背後都是有其原因的。」

Ja Morant, Lauri Markkanen, and Joel Embiid have been upgraded to starters in the #NBAAllStar Game



They will replace Steph Curry, Kevin Durant and Zion Williamson who will not play due to injury. pic.twitter.com/JRDc3Lzzvp — NBA TV (@NBATV) February 10, 2023

NBA明星賽台灣時間2月20日登場，今年聯盟提出新玩法，將明星賽球員選秀的環節挪至開賽前，所有球員在比賽當天才會知道自己所屬哪隊，雙方隊長詹姆斯（LeBron James）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）將進行 「組團」對決。