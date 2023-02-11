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NBA／腹傷未癒卻隱瞞 小裴頓回鍋勇士恐添變數

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
小裴頓體檢未過引發爭議。 美聯社
小裴頓體檢未過引發爭議。 美聯社

衛冕軍勇士隊日前在交易截止大限前，與活塞、老鷹和拓荒者隊完成一筆牽動4支球隊與4名球員的交易案，迎回上季冠軍班底的小裴頓（Gary Payton II），不過今天傳出由於小裴頓體檢未過，可能導致這次4隊間的交易取消。

上個賽季在勇士打出身價，並在最終以自由球員身分與拓荒者簽下3年2800萬美元合約的小裴頓，在休賽季期間因為腹部核心肌傷勢開刀治療，導致加盟拓荒者後的前35場比賽都缺陣，今年1月傷癒復出後，出賽時間也始終維持在20分鐘上下，但至今僅繳出一張平均4.1分、2.6籃板、1.5助攻的數據。

不過在交易大限前，前東家勇士也發動交易，將陣中年輕潛力長人威斯曼（James Wiseman）送到活塞換回比伊（Saddiq Bey）與諾克斯（Kevin Knox），再用比伊與老鷹換回5個2輪選秀權，並用這5個選秀權加上諾克斯與拓荒者換回小裴頓。勇士在這筆交易案中，等同於是拿出了潛力相當高，但卻始終無法有對應表現的威斯曼來換回小裴頓，展現了對於這名前冠軍班底的重視。

但今天傳出小裴頓由於去年夏天的腹部手術傷勢未癒，導致他的體檢無法通過，迫使勇士必須在美國時間周六決定是否放棄這牽動4隊的交易案或是就此完成交易。

根據聯盟消息人士指出，小裴頓過去一段時間仍是帶傷上陣，並採取特殊的治療方式，只是拓荒者並未如實轉告勇士這個事實，他的傷勢嚴重的話可能導致再度缺陣2至3個月。

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