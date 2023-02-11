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NBA／愛德華、福克斯遞補進明星賽 席亞康生涯第2次

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
愛德華(右)和福克斯生涯首度入選明星賽。 路透社
愛德華(右)和福克斯生涯首度入選明星賽。 路透社

2023年明星賽將在台灣時間2月20日於鹽湖城登場，不過受到傷勢影響，包括柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、威廉森（Zion Williamson）這3位票選先發的球星將無法亮相，今天NBA官方宣佈灰狼隊後衛愛德華（Anthony Edwards）、國王隊後衛福克斯（De'Aaron Fox）和暴龍前鋒席亞康（Pascal Siakam）將遞補出賽。

這是愛德華和福克斯兩人生涯首度入選明星賽，席亞康則是第2次。

狀元郎愛德華本季平均可以得到24.7分6籃板4.6助攻1.7抄截，投籃命中率46.4%，每場投進2.7顆三分球，得分籃板助攻抄截投籃命中率皆創下生涯新高，而他累積2099分鐘的上場時間和96次抄截均領先全聯盟。

對於自己首度進入明星賽，愛德華一如往常展現雄心壯志。「我看到衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在比賽中以火熱手感贏得MVP。所以我正努力做到這一點。」愛德華也成為賈奈特（Kevin Garnett）之後隊史第2位能在22歲前進入明星賽的球員。

福克斯在接受採訪時同樣也難掩興奮和自信。「能夠入選明星賽感覺很棒。不過這原本就應該是已經發生的事情。我對此很感激，這對國王團隊來說也是具正面意義。」

福克斯本季場均得到24.2分6.3助攻4.3籃板，投籃命中率達生涯新高50.4%；今年賽季他在第四節或延長賽最後5分鐘的關鍵得分達128分，領先群雄。

席亞康生涯第2次入選明星賽 美聯社
席亞康生涯第2次入選明星賽 美聯社

至於席亞康則是繼2019-20年賽季以來再度入選明星賽。本季他每場可以得到25分8籃板6.2助攻，其中場均助攻為生涯新高。

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