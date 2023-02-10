NBA／稱克勞德將補塔克空缺 安戴托昆波：帶來強悍特質

陣容趨於完整的公鹿隊，在季中交易沒有像西區列強那樣大刀闊斧，而是利用5個二輪選秀權，從籃網手上迎來原本就極感興趣的克勞德（Jae Crowder）。冀望能利用他的大賽經驗和強悍的攻守特質，增強公鹿季後賽血戰的本錢。

在今天作客洛杉磯的比賽中，雙方都不是完整陣容，湖人更是缺兵少將，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）獨拿38分10籃板6助攻，幫助公鹿在第三節逆轉戰局，最後順利贏得9連勝。

賽後安戴托昆波透露自己其實沒有太關注季中交易的動態。「我沒有在用社群媒體社，有人幫我運作社群媒體，我盡量讓它遠離我的生活，盡可能專注在生活和籃球上面。」

談到列強的陣容變動是否會影響到公鹿，安戴托昆波表示：「我們只關注自己所能做的事情。我擁有一支很棒的球隊，有機會在季後賽走更遠，成為最後站上頂點的球隊。我們必須持續競爭力，關注如何讓自己變得更好。」

對於克勞德的加盟，安戴托昆波也持肯定的態度，認為球隊在走了塔克（PJ Tucker）之後，需要像克勞德這樣的硬漢加入。

「當你和塔克打球時，你會有產生不同的氣勢。你感覺自己也成了一個惡霸。克勞德能提供我們球隊這樣的強悍和韌性特質。」安戴托昆波說。

《ESPN》記者洛威（Zach Lowe）在節目中提到塞爾蒂克、公鹿和76人在季中交易的修補陣容，已經讓他們在東區拉開和其他球隊的差距。洛威特別提到公鹿正逐漸擺脫上半季陣容不完整的問題，隨著米道頓（Khris Middleton）的恢復，球隊整體將更具威脅性。