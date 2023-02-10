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NBA／二輪籤交易暴增破紀錄 外媒形容如「虛擬貨幣」

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
每一隊都渴望從二輪選秀中淘出像約柯奇(左)或格林這樣的練武奇才。 美聯社
每一隊都渴望從二輪選秀中淘出像約柯奇(左)或格林這樣的練武奇才。 美聯社

今年季中交易焦點都圍繞在籃網的巨星解體秀、太陽旭日東昇和紫金軍團的大幅年輕化換血身上，其中包含許多舊將的回鍋，而二輪選秀權滿天飛更是令人嘆為觀止。

據統計，單在這兩天的交易過程中，估計大概出現超過40個二輪選秀權，可說是創下歷史新高。

這其中像是公鹿為了克勞德（Jae Crowder）付出5個二輪籤、老鷹出5個二輪籤收進比伊（Saddiq Bey），而這5個二輪籤又被勇士拿去換回小裴頓（Gary Payton II）；馬刺將理查森（Josh Richardson）送到鵜鶘，也拿回4個二輪籤，灰熊以3個二輪籤補進肯納德（Luke Kennard），湖人利用布萊恩（Thomas Bryant）的交易案拿到金塊的3個二輪籤，補足為了八村壘所給初的3個二輪籤籌碼，都是諸如此類的操作。

過往被視為具備交易高價值自然都是首輪選秀權，就像休賽季爵士從戈貝爾（Rudy Gobert）交易案中拿到4個首輪籤，馬刺則從墨瑞（Dejounte Murray）交易案中獲得3個首輪籤；太陽這次為了搶下杜蘭特（Kevin Durant），也不惜丟出未來4個無保護首輪選秀權。

如今在首輪選秀權如各隊稀世珍寶般不願輕易釋出的情況下，通常會盡可能留著以備等待超級巨星投入市場後，以此作為誘因伺機而動；再者，依聯盟規定，任何一支球隊不能連續兩年交易掉自己的首輪選秀權，但二輪籤沒有任何限制，如此一來就成了方便實用的交易籌碼。

儘管這幾年陸續在第二輪選秀中產生格林（Draymond Green）、約柯奇（Nikola Jokic）、米道頓（Khris Middleton）、布朗森（Jalen Brunson）等主力悍將兼奪冠功臣，甚至是年度MVP得主，都贏得超過破億美元的合約；加上過去也有吉諾布里（Manu Ginobili）、小加索（Marc Gasol）、亞瑞納斯（Gilbert Arenas）的成功案例，也讓二輪選秀淘金多了一種買樂透、玩刮刮樂的快感魔力。

但實際上就真實情況來說，能夠從中找到高回報率的「練武奇才」，基本上還是大海撈針。以大量二輪選秀權為籌碼的交易輔助，更多時候是作為一種補償、變通模式和靈活搭配。

國外媒體分析二輪籤成交易主力的趨勢，也指出這波浪潮就像是NBA版的「NFT虛擬貨幣」，各隊顯然都還再評估測試這類收集二輪選秀權的價值所在，但能多抓一些在手上，總是能成為交易市場上受矚目的好買家。

二輪籤的價值問題是有趣的探討，或許在各隊歷經嘗試後才會找到答案，當然，也有可能只是一場美麗的泡沫。

【2022年季中交易彙整各隊球員異動懶人包】

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