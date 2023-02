NBA／公鹿加入杜蘭特交易案 4隊異動如願獲克勞德

太陽隊和籃網隊在季中交易截止日前達成震撼全聯盟的杜蘭特(Kevin Durant)交易案,籃網從中收下了克勞德(Jae Crower);不過由於球隊鋒線已經人滿為患,加上重建過程已經無需仰賴克勞德這樣的老將,兼之其屢屢出現的休息室問題,因此球團仍舊積極尋求交易的可能性。

一直以來都對克勞德極感興趣的公鹿隊,雖然先前和太陽的談判過程未有結果,但眼見籃網有意出清,公鹿自然沒有放過機會,直接拿出5個二輪選秀權的籌碼,同時也拉進了溜馬隊,最後促成了4方交易。這4隊的交易成果分別如下:

公鹿未來先發陣容一字排開可謂攻守兼備。 截自推特

太陽獲得:

杜蘭特

華倫(TJ Warren)

籃網獲得:

布里吉斯(Mikal Bridges)

強森(Cameron Johnson)

後衛沃萊特(Juan Pablo Vaulet)的簽約權:來自溜馬

2023年無保護首輪選秀權:來自太陽

2025年無保護首輪選秀權:來自太陽

2027年無保護首輪選秀權:來自太陽

2028年首輪互換選秀權:來自太陽

2028年二輪選秀權:來自公鹿

2029年無保護首輪選秀權:來自太陽

2029年二輪選秀權:來自公鹿

公鹿獲得:

克勞德

溜馬獲得

諾拉(Jordan Nwora)

希爾(George Hill)

伊巴卡(Serge Ibaka)

3個二輪選秀權(2023年、2024年、2025年):來自公鹿

部份現金:來自籃網

後續消息指出,溜馬將會裁掉來自喬治亞的畢塔吉(Goga Bitadze),同時也會裁掉老將伊巴卡。

