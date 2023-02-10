NBA／公鹿加入杜蘭特交易案 4隊異動如願獲克勞德

太陽隊和籃網隊在季中交易截止日前達成震撼全聯盟的杜蘭特（Kevin Durant）交易案，籃網從中收下了克勞德（Jae Crower）；不過由於球隊鋒線已經人滿為患，加上重建過程已經無需仰賴克勞德這樣的老將，兼之其屢屢出現的休息室問題，因此球團仍舊積極尋求交易的可能性。

一直以來都對克勞德極感興趣的公鹿隊，雖然先前和太陽的談判過程未有結果，但眼見籃網有意出清，公鹿自然沒有放過機會，直接拿出5個二輪選秀權的籌碼，同時也拉進了溜馬隊，最後促成了4方交易。這4隊的交易成果分別如下：

公鹿未來先發陣容一字排開可謂攻守兼備。 截自推特

太陽獲得：

杜蘭特

華倫（TJ Warren）

籃網獲得：

布里吉斯（Mikal Bridges）

強森（Cameron Johnson）

後衛沃萊特（Juan Pablo Vaulet）的簽約權：來自溜馬

2023年無保護首輪選秀權：來自太陽

2025年無保護首輪選秀權：來自太陽

2027年無保護首輪選秀權：來自太陽

2028年首輪互換選秀權：來自太陽

2028年二輪選秀權：來自公鹿

2029年無保護首輪選秀權：來自太陽

2029年二輪選秀權：來自公鹿

公鹿獲得：

克勞德

溜馬獲得

諾拉（Jordan Nwora）

希爾（George Hill）

伊巴卡（Serge Ibaka）

3個二輪選秀權（2023年、2024年、2025年）：來自公鹿

部份現金：來自籃網

後續消息指出，溜馬將會裁掉來自喬治亞的畢塔吉（Goga Bitadze），同時也會裁掉老將伊巴卡。