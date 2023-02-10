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NBA／布萊恩MVP實戰球衣身價大漲 1.76億美元拍出

中央社／ 綜合外電報導
已逝巨星布萊恩的實戰球衣拍賣價破億台幣。 美聯社
已逝巨星布萊恩的實戰球衣拍賣價破億台幣。 美聯社

NBA已故傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）3年前因直升機墜機意外喪命，他的一件實戰球衣今天在拍賣會上以580萬美元（約新台幣1.76億元）落槌。

法新社報導，國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）在紐約舉行的拍賣，創下布萊恩個人物品拍賣價格的新紀錄，但比拍賣前最高估價700萬美元（約新台幣2.12億元）要低。

洛杉磯湖人隊代表性球星布萊恩，手握5枚NBA冠軍戒指，並擁有兩面奧運金牌，在聯盟寫下無數榮耀，也坐擁龐大的球迷粉絲群。他穿過的另一件球衣，過去曾以370萬美元（約新台幣1.12億元）拍出，這次拍賣的結標金額遠高於以往的紀錄。

截自推特
截自推特

喬丹（Michael Jordan）在1998年總冠軍賽的實戰球衣，於2022年9月以1001萬美元（約新台幣3.04億元）落槌，是這類商品目前為止價格最高的一件。

阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）伸出「上帝之手」時穿的實戰球衣，去年在蘇富比於倫敦的拍賣中，以930萬美元（約新台幣2.82億元）賣出。

布萊恩這件背號24號的紫金球衣，是由一位匿名的持有人所賣出，是布萊恩在拿下年度最有價值球員（MVP）的2007-08球季所穿，當時他穿著這件球衣打了25場比賽。

其中的一場比賽，是2008年4月23日湖人對上丹佛金塊的季後賽。一名攝影師捕捉到布萊恩在砍進一記三分球後，抓著那件球衣興奮地大吼。

這件球衣上一次被拿出來拍賣是在2013年，當時只賣了1萬8678美元（約新台幣56.74萬元）。

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