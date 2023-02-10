快訊

馬斯克個人推特流量下滑...工程師直言他「人氣下滑」被當場開除

遭蔣萬安誤認柯P老婆 陳珮騏嘆：發生太多次了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／回鍋首戰就取勝 丁威迪：現在天賦比雙星剛來時高

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
丁威迪回歸籃網率隊破公牛。 歐新社
丁威迪回歸籃網率隊破公牛。 歐新社

籃網隊在今年交易大限前將雙星厄文（Kyrie Irving）、杜蘭特（Kevin Durant）交易後，今天總算迎來新援，也是回鍋籃網的丁威迪（Spencer Dinwiddie）等人助拳，而首場比賽他就攻下全隊最高的25分，幫助籃網取勝，賽後他也直言球隊現在的天賦，可能比起杜蘭特和厄文剛來到布魯克林時還要來得高。

籃網在今年交易大限前共達成了4筆交易案，獲得了丁威迪、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、布里吉斯（Mikal Bridges）和強森（Cameron Johnson）以及12個選秀權，而今天前兩人也率先披上籃網戰袍上陣，並且分別有25分、6助攻與9分、9籃板演出，幫助籃網以11分差距擊敗公牛隊。

籃網三巨頭時代慘澹落幕，陣容全面重建。 法新社
籃網三巨頭時代慘澹落幕，陣容全面重建。 法新社

對於重回老東家效力，丁威迪在今天賽後也分享了過去幾天遭到交易的心情，「這4、5天對我來說很詭異，但如果要我選擇我生涯待過的3個地方舊地重遊，我一定會說就是這裡。」

儘管籃網與他離開時相比有相當大的變化，但丁威迪也直言，現在的籃網可能比杜蘭特和厄文剛來到布魯克林時還要有天賦，「我現在已經等不及想看到布里吉斯上場了，他可以去防守對方最好的球員，畢竟今晚我們在防守拉文（Zach LaVine）時一點也不有趣，讓他攻下了38分。」

而今天砍進6顆三分球拿下18分的籃網射手哈里斯（Joe Harris）也說：「我們全隊上下的拚勁，跟我們過去幾年不斷進步時很像。」

在雙星離隊後，籃網也確實有更多球員挺身而出，近期得分大爆發的湯瑪斯（Cam Thomas）今天儘管手感不佳，但仍有20分進帳，渡邊雄太也替補上陣拿下14分，其中包括在第四節投進兩顆三分球，西蒙斯也替補20分鐘拿下8分、8籃板、4助攻。

延伸閱讀

NBA／籃網新領袖丁威迪回鍋首秀表現佳 公牛拉文38分做白工

NBA／籃網拆解巨頭被評交易輸家 總經理發聲明駁斥

NBA／新老闆深夜親自交涉蔡崇信 太陽如願迎回杜蘭特

NBA／痛批蔡崇信阻擋厄文去湖人 勇士格林：有錢卻氣量狹小

相關新聞

NBA／太陽籃網交易案正式官宣！KD將重披「35號」戰袍

太陽隊及籃網隊今天正式宣布杜蘭特（Kevin Durant）交易案達成，太陽總管瓊斯（James Jones）今天也發表交易看法，並宣布杜蘭特將重披35號球衣。 「很高興杜蘭特和華倫（T.J.

NBA／不捨布里吉斯、強森離開太陽 艾頓：哭了很久

太陽隊與籃網隊達成交易得到杜蘭特（Kevin Durant），今天太陽教練及球員受訪時都被問到對交易案的看法，幾乎所有球員皆對布里吉斯（Mikal Bridges）及強森（Cameron Johnso

NBA／回鍋首戰就取勝 丁威迪：現在天賦比雙星剛來時高

籃網隊在今年交易大限前將雙星厄文（Kyrie Irving）、杜蘭特（Kevin Durant）交易後，今天總算迎來新援...

NBA／湖人季中交易大換血年輕化 總管佩林卡談神操作

在昨天送走陣中的燙手山芋衛斯特布魯克（Russell Westbrook）後，「紫金大軍」湖人隊今天又在交易截止前夕達成...

NBA／有KD後真能旭日東升？ 巴克利點出太陽陣容疑慮

NBA交易截止日前，最轟動的消息莫過於太陽隊換來杜蘭特（Kevin Durant），與舊有核心保羅（Chris Paul）及布克（Devin Booker）、艾頓等人組成強力陣容，然而，太陽名宿巴克利

NBA／籃網拆解巨頭被評交易輸家 總經理發聲明駁斥

籃網在今年交易大限前接連送走球隊兩大球星杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving），儘管換回不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦