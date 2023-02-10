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NBA／安戴托昆波38分領軍逆轉湖人 公鹿勇奪9連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安戴托昆波(右)力戰戴維斯，率公鹿逆轉迎接9連勝。 法新社
安戴托昆波(右)力戰戴維斯，率公鹿逆轉迎接9連勝。 法新社

季中交易陣容大幅換血的湖人隊，今天在主場迎戰強敵公鹿隊。在新援兵無法上陣的情況下，加上詹姆斯（LeBron James）因腳踝痠痛休兵，人手短缺的湖人雖然上半場掌握領先優勢，但第三節公鹿單節豪取38分，一口氣扭轉局面，最終以115比106逆轉奪勝。

開季曾打出9連勝隊史紀錄的公鹿，近期儘管陣中仍有傷兵問題，但在三巨頭逐漸合體的加持下，強勢勇奪9連勝，在東區還是緊追塞爾蒂克之後，雙方維持1場勝差。

連兩週贏得東區最佳球員的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），此役再度發揮破壞力，全場23投14中包括13罰9中，得到38分10籃板6助攻。在公鹿這波9連勝中，安戴托昆波有7場至少拿到33分。

米道頓（Khris Middleton）狀態持續回溫，18投10中獲得賽季次高22分，外加5籃板3助攻；哈勒戴（Jrue Holiday）18分7籃板7助攻，艾倫（Grayson Allen）12分，洛培茲（Brook Lopez）9分10籃板3助攻3阻攻。

公鹿上半場進攻表現並不理想，命中率僅40.4%，三分球更是28投僅5中，導致球隊落後對手8分；不過第三節安戴托昆波和哈勒戴聯手出擊，兩人合砍26分，米道頓也補上7分，三巨頭得分抵過湖人全隊，一舉逆轉落後劣勢。

戴維斯（Anthony Davis）拿到23分16籃板，施羅德（Dennis Schroder）25分12助攻；布朗（Troy Brown Jr.）11分8籃板，替補的里夫斯（Austin Reaves）11投7中得到18分，華克（Lonnie Walker IV）15分。

湖人賽前為詹姆斯的歷史得分王紀錄舉行了表揚儀式，不過還是無法阻止球隊近期吞下3連敗。在這些新兵進駐後，湖人可說是年輕化又補足了原本的缺口，倘若能順利整合，有望繼續衝擊季後賽。至於公鹿也趕在季中交易截止日前如願收進了克勞德（Jae Crowder），為未來的季後賽做好準備。

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