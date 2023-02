NBA／季中交易牽動49名球員 太陽換杜蘭特直指總冠軍

2022-23年賽季季中交易截止日在台灣時間今天凌晨4時截止,根據《ESPN》報導,一共出現16筆交易,牽扯到49名球員、25支球隊,史上罕見。最受矚目的莫過於太陽從籃網換來杜蘭特,展現力拚總冠軍的氣勢。

【2022年季中交易彙整各隊球員異動懶人包】

本季籃網的三巨頭西蒙斯(Ben Simmons)、杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving),從暑假一路鬧到季中,大老闆蔡崇信決定先把厄文交易到獨行俠,再把杜蘭特交易到太陽,換來防守大鎖布里吉斯(Mikal Bridges)、強生(Cam Johnson)、克勞德(Jae Crowder),加上4張首輪選秀籤與2028年的選秀互換權。

鳳凰城太陽季初一度高居西區榜首,但去年12月中布克(Devin Booker)受傷後,就遭遇一波14戰12敗的低潮,戰績直線下滑,直到後來布里吉斯一肩扛起得分重任,太陽戰績才止跌回升,這也是為何在這次跟籃網的交易案中,外界最訝異的就是太陽願意這位逐年進步、潛力十足的年輕鋒線。

太陽這次幾乎「All in」的驚天交易案,很明顯就是要用現在去賭未來。已經34歲的杜蘭特,雖然本季績效依舊高檔,但他從1月9日受傷後至今還未復出,籃網當初宣布他至少要休6至8週才有可能重新投入比賽,最快也將在明星賽後回歸。

太陽原本得分主力布克,靠的就是招牌的中距離跳投,根據NBA官網數據分析,他在10-14呎、15-19呎、19-24呎的投籃命中率分別為48.5%、48.9%、45.7%,而剛加盟的杜蘭特,更是驚人的59.1%、57.3%、39.7%,這兩人聯手的中距離投射能力,幾乎讓敵隊的防守無解。

交易完成後,太陽是繼去年打進西區冠軍戰後,更接近總冠軍的一次。尤其後場指揮官保羅(ChrisPaul)已滿37歲、杜蘭特也將滿35歲,太陽要拚的就是今年。

另外,打響本季交易第一炮的厄文,被籃網送到獨行俠,31歲的他將和23歲的唐西奇(Luka Doncic)組成令人生畏的雙後場組合,厄文加盟獨行俠首戰就率隊獲勝,向外界證明只要他願意專注在球場上,還是NBA前5頂尖後衛之一。

經過2天的瘋狂交易日後,NBA生態發生極大變化,尤其西區的軍備競賽,包括太陽、快艇、湖人的陣容都有效且針對性的補強,不過《ESPN》評論,金塊恐怕是這次交易輸家,因為除了從湖人換來替補中鋒布萊恩(Thomas Bryant)外,他們送走極有潛力的後衛海蘭德(Bones Hyland),卻只從快艇那邊收到數個次輪選秀權,對於金塊並沒有立即性的幫助。

至於東區「戰況」,《ESPN》認為,前3強球隊塞爾蒂克、公鹿、76人雖只有「小修小補」,但都有符合球隊需求,堪稱是贏家,一路打進季後賽甚至總冠軍戰都不成問題,東區其他球隊都難以抗衡。

Sixteen trades in 13 hours.



The final stretch of the NBA trade deadline got hectic. pic.twitter.com/S7zvJ53XfY